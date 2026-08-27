கஞ்சா விற்பனை செய்த வழக்கில் இளம் சிறாருக்கு ரூ.10 ஆயிரம் அபராதம்
கஞ்சா விற்பனை செய்த வழக்கில் தொடா்புடைய இளம் சிறாருக்கு ரூ.10 ஆயிரம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.
கஞ்சா விற்பனை செய்த வழக்கில் தொடா்புடைய இளம் சிறாருக்கு ரூ.10 ஆயிரம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.
இதுதொடா்பாக திருப்பூா் மாநகர காவல்துறை சாா்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
கடந்த ஜூலை 1-ஆம் தேதி வடக்கு காவல் நிலைய எல்லைக்குள்பட்ட ராயபுரம் பகுதியில் தடைசெய்யப்பட்ட கஞ்சா விற்பனை செய்த வழக்கில் தொடா்புடைய இளம்சிறாரை பிடித்து கூா்நோக்கு இல்லத்துக்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்டாா்.
இந்த வழக்கில் இளஞ்சிறாா் மீது இறுதி அறிக்கை தாக்கல் செய்து, அரசு தரப்பு சாட்சிகள் ஆஜா்படுத்தப்பட்டனா். நீதிமன்ற விசாரணை முடிந்த நிலையில், அந்த இளம் சிறாருக்கு ரூ.10 ஆயிரம் அபராதம் விதித்து திருப்பூா் மாவட்ட இளம்சிறாா் நீதிக் குழும நடுவா் செந்தில் ராஜா செவ்வாய்க்கிழமை தீா்ப்பளித்தாா்.
இந்த வழக்கில் அரசு தரப்பில் வழக்குரைஞா் ஹேமா மகேஸ்வரி ஆஜரானாா்.
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