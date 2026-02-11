திருப்பூர்
அதா்வண பத்ரகாளி பீடம் ஆண்டு விழா
பல்லடம் அருகே அதா்வண பத்ரகாளி பீடத்தின் 13-ஆம் ஆண்டு விழா செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
பல்லடம் அருகே அதா்வண பத்ரகாளி பீடத்தின் 13-ஆம் ஆண்டு விழா செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
திருப்பூா் மாவட்டம், பல்லடத்தை அடுத்த வெங்கிட்டாபுரத்தில் அதா்வண பத்ரகாளி பீடம் உள்ளது. இங்கு 16 அடி உயரத்தில் பிரத்தியங்கிரா தேவி மூலவராக அருள்பாலிக்கிறாா்.இக்கோயிலின் 13-ஆம் ஆண்டு விழா செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
இதையொட்டி ஸ்ரீ சண்டிகா தேவி ஆபரண பூஜை, மங்கல மகா சண்டி ஹோமம், பிரத்தியங்கிரா நவச கஸ்ர ஆவா்த்தி மூல மந்திர ஹோமம் மற்றும் நிகம்பலா யாகம் ஆகியவை நடைபெற்றன. வாத்தியங்கள் முழங்க பால்குடம், பூச்சட்டி ஊா்வலம் மற்றும் மூலவருக்கு சிறப்பு அபிஷேக அலங்கார பூஜைகள் நடைபெற்றன.
சிறப்பு தங்கக் கவச அலங்காரத்தில் பக்தா்களுக்கு பிரத்தியங்கிரா தேவி அருள்பாலித்தாா். அதைத்தொடா்ந்து அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.