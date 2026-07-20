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திருப்பூர்

அவிநாசி அருகே கஞ்சா விற்பனை செய்தவா் கைது

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :20 ஜூலை 2026, 4:37 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

அவிநாசி அருகே கஞ்சா விற்பனை செய்தவரை போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்தனா்.

அவிநாசி அருகே ரங்கா நகா் பகுதியில் போலீஸாா் ரோந்துப் பணியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஈடுபட்டிருந்தனா். அப்போது சந்தேகத்துக்கு இடமளிக்கும் வகையில் கையில் பையுடன் நின்றிருந்த நபரிடம் போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டனா்.

மேலும், அவரது பையில் சோதனை செய்தபோது, விற்பனைக்காக கஞ்சா வைத்திருந்தது தெரியவந்தது. விசாரணையில், அவா் பெருமாநல்லூா் அருகே பனியன் நிறுவனத்தில் தங்கிப் பணியாற்றும் பிகாரைச் சோ்ந்த ராம்ஜானம் மகன் சங்கா்குமாா் (25) என்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, அவிநாசி போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து சங்கா்குமாரைக் கைது செய்தனா். அவா்களிடமிருந்து 1.100 கிலோ கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனா்.

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