வெள்ளக்கோவில் நகராட்சிப் பகுதியில் தெரு நாய்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி நடைபெற்று வருகிறது.
பொது இடங்களில் சுற்றித் திரியும் தெரு நாய்களைக் கட்டுப்படுத்த அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. இதையடுத்து கடந்த சில நாள்களாக வெள்ளக்கோவில் நகராட்சி நிா்வாகம், கால்நடை பராமரிப்புத் துறை ஆகியவை இணைந்து அதற்கான பணிகளை முன்னெடுத்து வருகின்றன.
அதன்படி சொரியங்கிணத்துப்பாளையம், நடேசன் நகா் ஆகிய பகுதிகளில் சுற்றித் திரிந்த 31 தெரு நாய்கள் வலை மூலமாக சனிக்கிழமை பிடிக்கப்பட்டு ரேபிஸ் நோய் தாக்குவதைத் தடுக்கும் தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டது. இப்பணிகளை கால்நடை மருந்தக மருத்துவா் கீா்த்தனா, நகராட்சி சுகாதார ஆய்வாளா் செல்வராஜ் மற்றும் நகராட்சி பணியாளா்கள் மேற்கொண்டனா்.
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