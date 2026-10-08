The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
மமதா தில்லி செல்வதைத் தடுக்கவே விமானம் தாமதம்! - திரிணமூல் காங். குற்றச்சாட்டு!தடகள வீராங்கனை வித்யா ராம்ராஜுக்கு ரூ. 1.55 கோடி ஊக்கத்தொகை வழங்கினார் முதல்வர் விஜய்!அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள் தகுதிநீக்க விவகாரம்: உச்ச நீதிமன்றத்தில் நாளை விசாரணைஇந்தியா கூட்டணியின் போராட்டம் நாளை தொடரும்! - சிபிஎம் எம்.பி. அறிவிப்பு! விமான எரிபொருள் விலை உயர்வு: டிக்கெட் விலையை உயர்த்திய ஏர் இந்தியா!

வெள்ளக்கோவிலில் இருந்து மறுசுழற்சிக்கு அனுப்பப்பட்ட 8.63 டன் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள்

வெள்ளக்கோவில் நகராட்சியில் இருந்து 8.63 டன் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் மறுசுழற்சிக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டன.

மறுசுழற்சி நிறுவனத்துக்கு அனுப்பப்பட்ட பிளாஸ்டிக் கழிவுகள்.

Published On :

வெள்ளக்கோவில் நகராட்சியில் இருந்து 8.63 டன் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் மறுசுழற்சிக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டன.

நகராட்சிப் பகுதியில் தினசரி சேகரிக்கப்படும் குப்பைகளில் மக்காத பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் தூய்மைப் பணியாளா்கள் மூலம் உரக்கிடங்குக்கு கொண்டு செல்லப்படுகின்றன. அங்கு ‘பேலிங்’ இயந்திரம் மூலம் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் கட்டுகளாக மாற்றப்பட்டு, மறுசுழற்சி பயன்பாட்டுக்காக அனுப்பப்பட்டு வருகின்றன.

அந்த வகையில் கடந்த ஒரு மாதமாகச் சேகரிக்கப்பட்ட 8.63 டன் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள், விஜயமங்கலம் பகுதியில் இயங்கி வரும் பிளாஸ்டிக் மறுசுழற்சி நிறுவனத்துக்கு பாதுகாப்பாக அனுப்பி வைக்கப்பட்டன. இதற்கு விலை எதுவும் கொடுக்காமல் நிறுவனம் தன்னுடைய சொந்தச் செலவில் எடுத்துச் செல்கிறது. பொதுமக்கள் தங்களது வீடுகள், கடைகள், தொழில் நிறுவனங்களின் குப்பைகள் மற்றும் கழிவுகளைத் திறந்தவெளியில் கொட்டக் கூடாது. அவற்றைத் தனித்தனியாகத் தரம் பிரித்து தூய்மைப் பணியாளா்களிடம் வழங்க வேண்டும் என நகராட்சி நிா்வாகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

பழைய குற்றாலம் சாலையில் தூய்மைப் பணி: 500 கிலோ பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் அகற்றம்

பழைய குற்றாலம் சாலையில் தூய்மைப் பணி: 500 கிலோ பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் அகற்றம்

கம்பம் நகராட்சியிலிருந்து 110 டன் நெகிழி கழிவுகள் சிமென்ட் ஆலைக்கு அனுப்பி வைப்பு

கம்பம் நகராட்சியிலிருந்து 110 டன் நெகிழி கழிவுகள் சிமென்ட் ஆலைக்கு அனுப்பி வைப்பு

மறுசுழற்சி எனும் தங்கச் சுரங்கம்!

மறுசுழற்சி எனும் தங்கச் சுரங்கம்!

பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் மறுசுழற்சி ஆலையால் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு

பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் மறுசுழற்சி ஆலையால் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு

விடியோக்கள்

Ravindran Duraisamy interview | விஜய் அவமானப்படாமல் இருக்க...? | TVK | CM Vijay | By Election

Ravindran Duraisamy interview | விஜய் அவமானப்படாமல் இருக்க...? | TVK | CM Vijay | By Election

ஹைக்கூ டிரைலர்!

ஹைக்கூ டிரைலர்!