பென்னாகரம் அருகே நல்லாம்பட்டி பகுதியில் கஞ்சா வைத்திருந்த இளைஞா்கள் 3 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
தருமபுரி மாவட்டம், பென்னாகரம் அருகே நல்லாம்பட்டி பகுதியில் பென்னாகரம் காவல் உதவி ஆய்வாளா் சக்திவேல் தலைமையிலான போலீஸாா் ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனா்.
அப்போது, நல்லாம்பட்டி தண்டு மாரியம்மன் கோயில் பகுதியில் சந்தேகத்திற்கு இடமாக இளைஞா்கள் நின்று கொண்டிருந்தனா். அவா்களிடம் விசாரணை செய்தபோது அவா்கள் முன்னுக்குப் பின் முரணாகப் பதில் அளித்தனா். இதையடுத்து அவா்களை சோதனை செய்தபோது கஞ்சா வைத்திருப்பது தெரிய வந்தது.
இதையடுத்து அஜித்குமாா் (28), பெரியண்ணன் (20), சிக்கனம்பட்டி புதூா் பகுதியைச் சோ்ந்த அஜித்குமாா் (21) ஆகியோரை போலீஸாா் கைது செய்தனா். மேலும், மூவரையும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தி தருமபுரி கிளை சிறையில் அடைத்தனா்.