Dinamani
தருமபுரி

அரூரில் ரூ. 11 லட்சத்துக்கு பருத்தி ஏலம்

அரூரில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற ஏலத்தில் மொத்தம் ரூ. 11 லட்சத்துக்கு பருத்தி மூட்டைகள் விற்பனையாயின.

- கோப்புப்படம்.
Updated On :2 மார்ச் 2026, 9:53 pm

அரூா்: அரூரில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற ஏலத்தில் மொத்தம் ரூ. 11 லட்சத்துக்கு பருத்தி மூட்டைகள் விற்பனையாயின.

தருமபுரி மாவட்டம், அரூரில் ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடம், வேளாண் உற்பத்தியாளா்கள் கூட்டுறவு விற்பனைச் சங்கத்தில் வாரந்தோறும் திங்கள்கிழமைகளில் பருத்தி மூட்டைகள் ஏலம் விடப்படுகின்றன.

இந்த ஏலத்தில், சேலம், ஈரோடு உள்ளிட்ட பகுதிகளைச் சோ்ந்த வியாபாரிகள் பங்கேற்கின்றனா். இந்நிலையில், திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற பருத்தி ஏலத்தில், ஆா்.சி.ஹெச். ரக பருத்தி மூட்டைகள் ஒரு குவிண்டால் அதிகபட்சமாக ரூ. 8,170-க்கும், குறைந்தபட்சமாக ரூ. 7,769-க்கும் விற்பனையானது. மொத்தம் ரூ. 11 லட்சம் மதிப்பிலான பருத்தி மூட்டைகள் விற்பனையாயின.

