ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் மூழ்கி இளைஞா் உயிரிழப்பு

பென்னாகரம்: ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் மூழ்கி இளைஞா் இறந்தது குறித்து போலீஸாா் வழக்குப் பதிவுசெய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், பெருமனம் அந்தோணியாா் தெருவைச் சோ்ந்தவா் ஞானபிரகாசம் மகன் விக்னேஷ் (24). ஒசூா், பேளகொண்டபள்ளியில் தங்கி தனியாா் நிறுவனத்தில் வேலை செய்துவந்த இவா், தனது நண்பா்களுடன் ஒகேனக்கல் பகுதிக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை சுற்றுலா சென்றாா்.
காவிரி ஆற்றின் கரையோரப் பகுதியான கோத்திகல் என்னுமிடத்தில் குளித்துக் கொண்டிருந்தபோது, எதிா்பாராதவிதமாக அவா் நீரில் மூழ்கினாா். இதுகுறித்து நண்பா்கள் அளித்த தகவலின் பேரில், ஒகேனக்கல் போலீஸாா் மற்றும் தீயணைப்புத் துறையினா் இளைஞரை தீவிரமாக தேடிவந்தனா்.
இந்நிலையில், ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை அதே பகுதியில் நீரில் மூழ்கிய விக்னேஷின் சடலத்தை மீட்டு, பிரேத பரிசோதனைக்காக பென்னாகரம் அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். இதுகுறித்து ஒகேனக்கல் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவுசெய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
டிரெண்டிங்
காவிரி ஆற்றில் மூழ்கிய இளைஞரை தேடும் பணி தீவிரம்
ஒகேனக்கல்லுக்கு நீா்வரத்து 2000 கனஅடியாக குறைந்தது
ஒகேனக்கல்லுக்கு நீா்வரத்து 4,000 கனஅடியாக அதிகரிப்பு
ரயிலில் அடிபட்டு இளைஞா் உயிரிழப்பு
வீடியோக்கள்
தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
தினமணி வீடியோ செய்தி...
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
தினமணி வீடியோ செய்தி...