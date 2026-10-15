சிறுமி பாலியல் பலாத்காரம்: இளைஞருக்கு 20 ஆண்டுகள் சிறை
தருமபுரியில் சிறுமியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த இளைஞருக்கு 20 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றம் தீா்ப்பளித்தது.
சிறை - பிரதிப் படம்
தருமபுரியில் சிறுமியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த இளைஞருக்கு 20 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றம் தீா்ப்பளித்தது.
தருமபுரி மாவட்டம், அரூா் அருகே உள்ள கிராமத்தைச் சோ்ந்த 14 வயது சிறுமியின் பெற்றோா் பெங்களூரில் தங்கி பணிபுரிந்து வந்தனா். பாட்டி வீட்டில் வசித்து வந்த சிறுமிக்கு 2023-ஆம் ஆண்டு உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, உறவினா்கள் சிறுமியை மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனா். அங்கு மேற்கொண்ட பரிசோதனையில், சிறுமி கா்ப்பமாக இருப்பது தெரியவந்தது. இதனால் அதிா்ச்சி அடைந்த பெற்றோா் இதுகுறித்து விசாரித்தனா்.
அதில், அதே பகுதியைச் சோ்ந்த தனியாா் நிறுவன ஊழியா் ஆனந்தன் (30), சிறுமியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்தது தெரியவந்தது. புகாரின் பேரில், அரூா் அனைத்து மகளிா் போலீஸாா் போக்சோ வழக்கின் கீழ் பதிவுசெய்து ஆனந்தனை கைது செய்தனா்.
தருமபுரி மாவட்ட போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்த இந்த வழக்கு விசாரணையின் முடிவில், ஆனந்தனுக்கு 20 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை மற்றும் ரூ. 20 ஆயிரம் அபராதம் விதித்து நீதிபதி அசின்பானு புதன்கிழமை தீா்ப்பளித்தாா். இந்த வழக்கில் அரசு தரப்பில் வழக்குரைஞா் கலா ஆஜரானாா்.
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