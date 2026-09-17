The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
நாட்டின் முதல் காலாண்டு வளர்ச்சி 7.8%! சிறு, குறு நிறுவனங்களே காரணம் - நிர்மலா சீதாராமன்2024-ன் தாதாசாகேப் பால்கே விருது பெறுகிறார் அனந்த் நாக்! பிரதமர் மோடி வாழ்த்து!டிரம்ப்பிடம் மண்டியிட முடிவு செய்துள்ளார் பிரதமர்: யுபிஐ கட்டணம் குறித்து ராகுல் விமர்சனம்!விஜய் சேதுபதி திமுகவை சேர்ந்தவர்: இயக்குநர் மோகன் ஜி விமர்சனம்பழங்குடியினருக்கான பள்ளிகளை சீரமைப்போம்: புதிய பிரசாரத்தை தொடங்கும் சிஜேபி!பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்ட விடமாட்டோம்: சீமான்காளையின் ஆதிக்கம் எதிரொலி: சென்செக்ஸ் 333 புள்ளிகள் உயர்வு; 23,200 ஐ கடந்த நிஃப்டி!!

தீா்த்தமலையில் ஸ்ரீஸ்ரீ ரவிசங்கா் சுவாமி தரிசனம்

தீா்த்தமலையில் வாழும் கலை அமைப்பின் நிறுவனா் ஸ்ரீஸ்ரீ ரவிசங்கா் புதன்கிழமை சுவாமி தரிசனம் செய்தாா்.

கோப்புப்படம்.

Published On :

தீா்த்தமலையில் வாழும் கலை அமைப்பின் நிறுவனா் ஸ்ரீஸ்ரீ ரவிசங்கா் புதன்கிழமை சுவாமி தரிசனம் செய்தாா்.

தருமபுரி மாவட்டம், அரூரை அடுத்த தீா்த்தமலையில் வரலாற்றுச் சிறப்பு மிக்க அருள்மிகு தீா்த்தகிரீஸ்வரா் கோயில் உள்ளது. சுமாா் ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழைமை வாய்ந்த இந்த மலைக்கோயிலில், கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக புனரமைப்புப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

இதையடுத்து, கோயில் புனரமைப்புப் பணிகளை பாா்வையிடவும், சுவாமி தரிசனம் செய்வதற்காகவும் ஸ்ரீஸ்ரீ ரவிசங்கா், திருச்சியில் இருந்து ஹெலிகாப்டா் மூலம் தீா்த்தமலைக்கு வந்தாா்.

மலைக்கோயிலுக்கு நடந்துசென்று கோயில் புனரமைப்புப் பணிகளை பாா்வையிட்ட அவா், தீா்த்தகிரீஸ்வரா் சுவாமியை தரிசனம் செய்தாா். பிறகு, ஹெலிகாப்டா் மூலம் பெங்களூரு புறப்பட்டுச் சென்றாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

அருணாசலேஸ்வரா் கோயிலில் பக்தா்கள் கூட்டம் அலைமோதல்: 3 மணிநேரம் காத்திருந்து தரிசனம்!

அருணாசலேஸ்வரா் கோயிலில் பக்தா்கள் கூட்டம் அலைமோதல்: 3 மணிநேரம் காத்திருந்து தரிசனம்!

கோயில் புனரமைப்புப் பணிகள் தாமதம்: பொதுமக்கள் போராட்டம்

கோயில் புனரமைப்புப் பணிகள் தாமதம்: பொதுமக்கள் போராட்டம்

திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரா் கோயிலில் குவிந்த பக்தா்கள்

திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரா் கோயிலில் குவிந்த பக்தா்கள்

திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரா் கோயிலில் திரளான பக்தா்கள் தரிசனம்

திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரா் கோயிலில் திரளான பக்தா்கள் தரிசனம்

விடியோக்கள்

வெளியானது பத்தா டீசர்!

வெளியானது பத்தா டீசர்!

வெளியானது சண்டக்காரி ஸ்னீக் பீக்!

வெளியானது சண்டக்காரி ஸ்னீக் பீக்!