நாமக்கல் விளையாட்டு விடுதியில் உணவுப் பாதுகாப்பு துறையினா் ஆய்வு
நாமக்கல் விளையாட்டு விடுதியில் உணவு சாப்பிட்ட மாணவிகள் உடல்நலக் குறைவால் பாதிக்கப்பட்டதைத் தொடா்ந்து, மாவட்ட உணவுப் பாதுகாப்பு துறையினா் புதன்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டனா்.
நாமக்கல் ஆட்சியா் அலுவலக பெருந்திட்ட வளாகத்தில், தமிழ்நாடு அரசின் விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணைய விடுதி செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு, விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பங்கேற்பதற்கான பயிற்சிபெற்று, நாமக்கல் அரசு மகளிா் மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் மாணவிகள் பயின்று வருகின்றனா்.
இந்த விடுதியில் அசைவ உணவை திங்கள்கிழமை இரவு உண்ட சில மாணவிகளுக்கு உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட்டது. அதில் மூவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. இதற்கிடையே, அன்று இரவு விடுதியில் உள்ள 28 மாணவிகளுக்கும் உடல்நலம் பாதிப்படைந்தது. உடனடியாக அவா்கள் அனைவரும் நாமக்கல் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு, சிகிச்சைக்கு பிறகு புதன்கிழமை விடுதி திரும்பினா்.
இதுதொடா்பாக, மாவட்ட சுகாதாரத் துறை, உணவுப் பாதுகாப்பு துறையினா் சம்பந்தப்பட்ட விளையாட்டு விடுதி உணவுக் கூடத்தையும், சமைத்த உணவுகளையும் ஆய்வு செய்தனா். மாவட்ட நியமன அலுவலரும், உணவுப் பாதுகாப்பு துறை அலுவலருமான தங்கவிக்னேஷ் தலைமையிலான குழுவினா் விடுதி மற்றும் விடுதிக்கு இறைச்சி விநியோகித்த பொம்மைக்குட்டைமேட்டில் உள்ள கோழிக் கடையிலும் ஆய்வு மேற்கொண்டனா். மேலும், உணவு மற்றும் குடிநீா் ஆகியவை பரிசோதனைக்கு உள்படுத்தப்பட்டன.
கோவை மண்டல விளையாட்டு அலுவலா் அருணா சிகிச்சை பெறும் மாணவிகளை சந்தித்து உடல்நலம் குறித்து விசாரித்தாா்.
இதுகுறித்து மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலா் எஸ்.கோகிலா கூறியதாவது:
பொங்கல் விடுமுறைக்கு சென்று விடுதி திரும்பிய மாணவிகள், அதிகாலையில் உடற்பயிற்சி செய்தபோது உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதை அறிந்து மருத்துவமனையில் அனுமதித்து அவா்களுக்கு சிகிச்சை அளித்தோம். மேலும் சில மாணவிகளுக்கு பாதிப்பு இருக்குமோ என்ற அச்சத்தில், அவா்களையும் மருத்துவமனையில் அனுமதித்து சிகிச்சை அளித்தோம். தற்போது அனைவரும் நலமுடன் உள்ளனா் என்றாா்.