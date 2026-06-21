நீட் தோ்வு: சின்னசேலம், திருப்பத்தூரில் இருந்து சேலத்துக்கு இன்று சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கம்

நீட் தோ்வை முன்னிட்டு சின்ன சேலம், திருப்பத்தூா் பகுதிகளில் இருந்து சேலத்துக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஜூன் 21) சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன.
இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வே சேலம் கோட்டம் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
நாடுமுழுவதும் இளநிலை மருத்துவ படிப்புக்கான நீட் தோ்வு ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெறுகிறது. இதை முன்னிட்டு பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து முக்கிய நகரங்களுக்கு சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படுகின்றன.
அந்தவகையில், சின்னசேலம் - சேலம் இடையே ஞாயிற்றுக்கிழமை சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படும். சின்ன சேலத்தில் இருந்து காலை 10 மணிக்கு புறப்படும் இந்த சிறப்பு ரயில், ஆத்தூா், ஏத்தாப்பூா், மின்னாம்பள்ளி வழியாக சேலத்துக்கு காலை 11.20 மணிக்கு வந்து சேரும்.
இதேபோல, திருப்பத்தூா் - சேலம் இடையேயான சிறப்பு ரயில் திருப்பத்தூரில் இருந்து காலை 7.45 மணிக்கு புறப்பட்டு, காக்கங்கரை, குன்னத்தூா், சாமல்பட்டி, தாசம்பட்டி, தொட்டம்பட்டி, மொரப்பூா், தொங்கனூா், புடிரெட்டிப்பட்டி, பொம்மிடி, லோகூா், டேனிஷ்பேட்டை, தின்னம்பட்டி, கருப்பூா் வழியாக சேலத்துக்கு காலை 10.15 மணிக்கு வந்து சேரும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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