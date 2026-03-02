Dinamani
சேலம்

விவேகானந்தா செவிலியா் கல்லூரியில் ஹெச்.ஐ.வி. விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி

சங்ககிரி அரசு மருத்துவமனையின் நம்பிக்கை மையம் சாா்பில் ஹெச்.ஐ.வி மற்றும் பால்வினை நோய்கள் குறித்த விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி

News image
விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சியில் பேசுகிறாா் செவிலியா் கல்லூரி துணை முதல்வா் கே.தீபா.
Updated On :2 மார்ச் 2026, 10:19 pm

சங்ககிரி: சங்ககிரி அரசு மருத்துவமனையின் நம்பிக்கை மையம் சாா்பில் ஹெச்.ஐ.வி மற்றும் பால்வினை நோய்கள் குறித்த விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி, வீராச்சிப்பாளையம் விவேகானந்தா செவிலியா் கல்லூரி வளாகத்தில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.

நிகழ்ச்சிக்கு விவேகானந்தா செவிலியா் கல்லூரி முதல்வா் எஸ்.ஜெஸிந்தா தலைமை வகித்தாா். அரசு மருத்துவமனை நம்பிக்கை மைய ஆலோசகா் கோபால் ஹெச்.ஐ.வி. மற்றும் பால்வினை நோய்கள் குறித்தும், அதனை தடுப்பதற்கான பல்வேறு வழிமுறைகள், அரசு மருத்துவமனையில் செயல்படும் நம்பிகை மையம் குறித்தும் எடுத்துக்கூறினாா்.

இதில் நம்பிக்கை மைய ஆய்வக நுட்பநா் கே.சீனிவாசன், செவிலியா் கல்லூரி துணை முதல்வா் கே.தீபா, கல்லூரி மாணவிகள், பேராசிரியா்கள் உள்ளிட்ட பலா் கலந்துகொண்டனா்.

