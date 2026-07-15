Dinamani
ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கு: சிபிஐ விசாரணையை எதிர்த்த தமிழ்நாடு அரசின் மனு வாபஸ்!லஞ்சம் விவகாரம்: தவெக நிர்வாகி கட்சியிலிருந்து நீக்கம்! ஓய்வூதியம் பெற வந்த முதியவருக்குக் காத்திருந்த அதிர்ச்சி! வங்கிக் கணக்கில் ரூ.759 கோடி!வானில் தோன்றும் அதிசயம்! ஜூலை 17ஆம் தேதி வரை காத்திருங்கள்!பழனி கோயிலுக்குச் சொந்தமான நிலப் பத்திரப்பதிவு செல்லாது: உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளைஊழியர்கள் இல்லை, ரயில்கள் நிற்காது! ரூ.6 கோடியில் உருவான அதிசய ரயில் நிலையம்!
/
திண்டுக்கல்

மண்ணெண்ணெய் குண்டுகள் வீச்சு: 2 சிறுவா்கள் உள்பட 6 போ் கைது

கன்னிவாடி, இடையகோட்டை பகுதிகளில் வீடுகளுக்கு முன் மண்ணெண்ணெய் குண்டுகளை வீசிய புகாரில் 2 சிறுவா்கள் உள்பட 6 பேரை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.

News image

பிரதிப் படம்

Updated On :16 ஜூலை 2026, 12:55 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கன்னிவாடி, இடையகோட்டை பகுதிகளில் வீடுகளுக்கு முன் மண்ணெண்ணெய் குண்டுகளை வீசிய புகாரில் 2 சிறுவா்கள் உள்பட 6 பேரை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.

திண்டுக்கல் மாவட்டம், கன்னிவாடி குரும்பபட்டியைச் சோ்ந்த ராஜேஷ், இடையகோட்டையை அடுத்த நாவலூத்து பகுதியைச் சோ்ந்த பெருமாளம்மாள் ஆகியோரின் வீடுகளுக்கு முன் மண்ணெண்ணெய் நிரப்பப்பட்ட கண்ணாடி புட்டிகளை மா்ம நபா்கள் செவ்வாய்க்கிழமை இரவு வீசிச் சென்றனா்.

இதுகுறித்து போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டனா். கண்காணிப்பு கேமராக்களை ஆய்வு செய்தபோது, பழனியை அடுத்த நெய்க்காரப்பட்டியைச் சோ்ந்த மு. காா்த்திகேயன் (18), நாகப்பன்பட்டியைச் சோ்ந்த பெ.நிா்மல் (19), சுள்ளெறும்பு பகுதியைச் சோ்ந்த சி.மோகன் (18), திண்டுக்கல் குடைப்பாறைப்பட்டியைச் சோ்ந்த பா.சந்தோஷ்குமாா் (18) உள்பட மேலும் 2 சிறுவா்கள் இந்த குற்றச் செயலில் ஈடுபட்டது கண்டறியப்பட்டது.

இவா்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், குடும்ப பிரச்னையில் ஏற்பட்ட முன்விரோதத்தில் ராஜேஷ் எதிரானவா்களின் தூண்டுதலின் பேரிலும், பெருமாளம்மாளுக்கு எதிரானவா்களின் தூண்டுதலின் பேரில் மண்ணெண்ணெய் நிரப்பப்பட்ட மதுப் புட்டிகளை விசியது தெரியவந்தது.

இரு சம்பவங்களிலும் காா்த்திகேயன் உள்ளிட்ட 6 நபா்களே ஈடுபட்டதும் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது. 6 பேரையும் நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்திய போலீஸாா், சிறையிலும், கூா்நோக்கு இல்லத்திலும்அடைத்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

1,400 லி. மண்ணெண்ணெய் கடத்தல்: 3 இளைஞா்கள் கைது

1,400 லி. மண்ணெண்ணெய் கடத்தல்: 3 இளைஞா்கள் கைது

மோட்டாா் சைக்கிளில் சாகசம்: 3 சிறுவா்கள் உள்பட 5 போ் கைது

மோட்டாா் சைக்கிளில் சாகசம்: 3 சிறுவா்கள் உள்பட 5 போ் கைது

மண்ணெண்ணெய் குண்டு வீச்சு; குற்றவாளிகளை பிடிக்கச் சென்ற எஸ்.ஐ. மீது தாக்குதல்: 2 போ் கைது

மண்ணெண்ணெய் குண்டு வீச்சு; குற்றவாளிகளை பிடிக்கச் சென்ற எஸ்.ஐ. மீது தாக்குதல்: 2 போ் கைது

இருசக்கர வாகன திருட்டு: 2 சிறுவா்கள் கைது

இருசக்கர வாகன திருட்டு: 2 சிறுவா்கள் கைது

விடியோக்கள்

அச்சத்தை ஏற்படுத்தும் காவல் மரணங்கள்! திருமாவளவன் பேட்டி | VCK

அச்சத்தை ஏற்படுத்தும் காவல் மரணங்கள்! திருமாவளவன் பேட்டி | VCK

தி ஒடிஸி படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

தி ஒடிஸி படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

வெளியானது இதயம் முரளி ஸ்னீக் பீக்!

வெளியானது இதயம் முரளி ஸ்னீக் பீக்!

”தவறு நடந்துள்ளது!” | செய்தியாளர்களின் சராமாரி கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ரமேஷ் | TVK

”தவறு நடந்துள்ளது!” | செய்தியாளர்களின் சராமாரி கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ரமேஷ் | TVK