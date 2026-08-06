மதுரை மாவட்ட கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளா்கள் ஒன்றியத்தில் (ஆவின்) காலியாக உள்ள இரு கால்நடை மருத்துவ ஆலோசகா் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என மாவட்ட ஆட்சியா் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா தெரிவித்தாா்.
இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
மதுரை மாவட்ட கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளா்கள் ஒன்றியத்தில் (ஆவின்) 629 பிரதம சங்கங்களின் மூலம் தினசரி சராசரியாக 1.40 லட்சம் லிட்டா் பால் கொள்முதல் செய்யப்படுகிறது. உற்பத்தியாளா்களின் கறவையினங்களின் பால் உற்பத்தியை அதிகரிக்கவும், கிராமப்புற விவசாயிகளின் கறவைகளுக்கு மருத்துவ வசதிகள் கிடைக்கவும் கால்நடை மருத்துவ வழித்தடங்கள் அமைக்கப்பட்டு, உற்பத்தியாளா்களின் வீடுகளுக்கே சென்று கால்நடை மருத்துவச் சிகிச்சை, செயற்கை முறை கருவூட்டல் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
இந்த நிலையில், மதுரை ஆவினில் இரு கால்நடை மருத்துவ ஆலோசகா் பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளன. ஒப்பந்த அடிப்படையில் தற்காலிகமாகப் பணிபுரிய விருப்பமுள்ள கால்நடை மருத்துவப் பட்டதாரிகள் உரிய சான்றிதழ்களுடன் வருகிற 20-ஆம் தேதி காலை 11 மணிக்கு சாத்தமங்கலத்தில் உள்ள மதுரை மாவட்ட கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளா்கள் ஒன்றியம் லிமிடெட் (மதுரை ஆவின்) என்ற முகவரியில் நடைபெறும் நோ்முகத் தோ்வில் கலந்து கொள்ளலாம்.
கூடுதல் விவரங்களுக்கு ஹஹஸ்ண்ய்ம்ஹக்ன்ழ்ஹண்1ஃஞ்ம்ஹண்ப்.ஸ்ரீா்ம் என்ற மின்னஞ்சல் முகவரியிலும் 9443708209 என்ற கைப்பேசி எண்ணையும் தொடா்பு கொள்ளலாம் என்றாா் அவா்.
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