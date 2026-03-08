Dinamani
டி20 உலகக் கோப்பை: 3-வது முறையாக சாம்பியன்; வரலாறு படைத்த இந்திய அணி!மார்ச் 28-ல் தொடங்கும் ஐபிஎல் தொடர்; அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு வெளியானது!கவனம் பெறும் திருச்சி திமுக மாநாடு! புதிய அறிவிப்புகளை வெளியிடும் முதல்வர்!நாமக்கலில் 7 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் வன்கொடுமை: இபிஎஸ் கண்டனம்!அதிகரிக்கும் கோடை வெய்யில்: வேலூர் மாவட்டத்தில் 101.3 டிகிரி வெப்பம் பதிவு!நீட் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க கால அவகாசம் நீட்டிப்பு!
/
மதுரை

‘சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் அதிமுக வெற்றி பெறுவது உறுதி’

News image
மதுரை யா. ஒத்தக்கடையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற நிகழ்வில் கிரிக்கெட் போட்டியில் வென்ற அணியினருக்கு பரிசு வழங்கிய திருப்பரங்குன்றம் தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் வி.வி. ராஜன்செல்லப்பா.
Updated On :8 மார்ச் 2026, 8:30 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

வருகிற சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் அதிமுக வெற்றி பெறுவது உறுதி என திருப்பரங்குன்றம் தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் வி.வி. ராஜன் செல்லப்பா தெரிவித்தாா்.

இதுகுறித்து மதுரை யா. ஒத்தக்கடையில் அவா் செய்தியாளா்களிடம் ஞாயிற்றுக்கிழமை கூறியதாவது:

தமிழகம் முழுவதும் திமுகவுக்கு எதிா்ப்பு அலை உருவாகியுள்ளது. எனவே, பணம், அதிகார பலம் இனி மக்கள் மத்தியில் எடுபடாது. ஓ. பன்னீா்செல்வத்தை விசுவாசமானவா் என முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் கூறியிருப்பது நகைச்சுவையாக உள்ளது. தோ்தல் காலங்களில் யாா் வேண்டுமானாலும் வாக்குறுதிகள் அளிக்கலாம். வருகிற சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் அதிமுக வெற்றி பெற்று ஆட்சியைப் பிடிக்கும் என்றாா் அவா்.

முன்னதாக, மதுரை புகா் கிழக்கு மாவட்டம் சாா்பில் மறைந்த முன்னாள் முதல்வா் ஜெயலலிதாவின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு நடைபெற்ற கிரிக்கெட் போட்டியில் வென்ற அணியினருக்கு பரிசுகளை திருப்பரங்குன்றம் தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் வி. வி. ராஜன்செல்லப்பா வழங்கினாா்.

இந்த நிகழ்வில் மேலூா் தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் பெரியபுள்ளான், மாநிலத் தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவு செயலா் வி.வி.ஆா். ராஜ்சத்யன், மாவட்டக் கழகத் துணைச் செயலா் சந்திரன், கிழக்கு ஒன்றியச் செயலா் சேனாபதி உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.

திருப்பரங்குன்றம்: திருப்பரங்குன்றத்தை அடுத்த பசுமலையில் அதிமுக கிழக்கு மாவட்டம் சாா்பில் மகளிா் தின விழா, மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு நலத் திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழா ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.

இந்த விழாவுக்கு மாவட்டச் செயலரும், சட்டப்பேரவை உறுப்பிருமான வி.வி. ராஜன் செல்லப்பா தலைமை வகித்து, மகளிா், மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு நலத் திட்ட உதவிகளை வழங்கினாா்.

இந்த விழாவில் தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவு மாநிலச் செயலா் ராஜ்சத்யன், பொதுக்குழு உறுப்பினா் முருகேசன், ஒன்றியச் செயலா்கள் கோட்டைகாளை, பாா்த்திபராஜா, மண்டலத் தகவல் தொழில்நுட்பச் செயலா் மணிகண்டன், பகுதிச் செயலா் செல்வகுமாா், வட்டச் செயலா்கள் பொன்.முருகன், என்.எஸ். பாலமுருகன், துணைச் செயலா் சரவணகுமாா் உள்பட பலா் பங்கேற்றனா்.

டிரெண்டிங்

ஜாதிய ஒடுக்குமுறைகளுக்கு எதிராக நின்றவா் நல்லகண்ணு

ஜாதிய ஒடுக்குமுறைகளுக்கு எதிராக நின்றவா் நல்லகண்ணு

மாநிலங்களவை உறுப்பினா் பதவி: திமுக, அதிமுக கூட்டணி வேட்பாளா்கள் தோ்வாகும் வாய்ப்பு

மாநிலங்களவை உறுப்பினா் பதவி: திமுக, அதிமுக கூட்டணி வேட்பாளா்கள் தோ்வாகும் வாய்ப்பு

நியாய விலைக் கடைக்கான புதிய கட்டடம் திறப்பு

நியாய விலைக் கடைக்கான புதிய கட்டடம் திறப்பு

நெடுங்காடு தொகுதி வளா்ச்சித் திட்ட பணிகள் குறித்து ஆலோசனை

நெடுங்காடு தொகுதி வளா்ச்சித் திட்ட பணிகள் குறித்து ஆலோசனை

வீடியோக்கள்

யூத் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

யூத் டிரைலர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
Kushboo vs Annamalai | குஷ்பு VS அண்ணாமலை | BJP | Annamalai interview | Kushboo interview
வீடியோக்கள்

Kushboo vs Annamalai | குஷ்பு VS அண்ணாமலை | BJP | Annamalai interview | Kushboo interview

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | அஹமதாபாத் அபாயத்தைக் கடக்குமா இந்தியா? Match Preview Analysis | #indvsnz | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | அஹமதாபாத் அபாயத்தைக் கடக்குமா இந்தியா? Match Preview Analysis | #indvsnz | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
வீடியோக்கள்

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 நாட்கள் முன்பு