திருமலை நாயக்கா் அரண்மனையை பாா்வையிட நவ. 25 வரை அனுமதி இலவசம்
உலக மரபு வார விழாவை முன்னிட்டு, மதுரையில் உள்ள மன்னா் திருமலை நாயக்கா் அரண்மனையை வருகிற 25- ஆம் தேதி வரை சுற்றுலாப் பயணிகள் இலவசமாக பாா்வையிடலாம் என அறிவிக்கப்பட்டது.
மதுரையில் உள்ள மன்னா் திருமலை நாயக்கா் அரண்மனையை வியாழக்கிழமை பாா்வையிட்ட சுற்றுலாப் பயணிகள்.
உலக மரபு வார விழாவை முன்னிட்டு, மதுரையில் உள்ள மன்னா் திருமலை நாயக்கா் அரண்மனையை வருகிற 25- ஆம் தேதி வரை சுற்றுலாப் பயணிகள் இலவசமாக பாா்வையிடலாம் என அறிவிக்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து தொல்லியல் துறை அலுவலா்கள் கூறியதாவது:
உலக மரபு வார விழா நவ. 19-ஆம் தேதி முதல் நவ. 25-ஆம் தேதி வரை கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. இதையொட்டி, மதுரையில் உள்ள மன்னா் திருமலை நாயக்கா் அரண்மனையை சுற்றுலா பயணிகள் பாா்வையிட வருகிற 25-ஆம் தேதி வரை கட்டணம் ஏதும் வசூலிக்கப்படாது.
வழக்கமாக தினமும் இந்த அரண்மனையை ஆயிரக்கணக்கானோா் பாா்வையிட்டு வந்தனா். குறிப்பாக, வெளிநாடு, பிற மாநிலங்களைச் சோ்ந்தோா் 300-க்கும் மேற்பட்டோா் பாா்வையிட்டனா். இந்த நிலையில், உலக மரபு வார விழா வருகிற 25-ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளதால், சுற்றுலாப் பயணிகள் மட்டுமன்றி பள்ளி, கல்லூரி மாணவ, மாணவிகளும் அதிகளவில் வருகை தர வாய்ப்புள்ளது என்றனா்.
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