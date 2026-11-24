திருச்செந்தூா் கோயிலில் சா்ச்சை முழக்கம்: வழக்கை முடித்துவைத்து உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவு
திருச்செந்தூா் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் சா்ச்சைக்குரிய வகையில் அரோகரா முழக்கமிட்ட விவகாரம் தொடா்பான வழக்கை முடித்துவைத்து சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு செவ்வாய்க்கிழமை உத்தரவிட்டது.
சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு - கோப்புப் படம்
திருச்செந்தூா் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் சா்ச்சைக்குரிய வகையில் அரோகரா முழக்கமிட்ட விவகாரம் தொடா்பான வழக்கை முடித்துவைத்து சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு செவ்வாய்க்கிழமை உத்தரவிட்டது.
மதுரையைச் சோ்ந்த தீரன் திருமுருகன் சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் தாக்கல் செய்த மனு:
திருச்செந்தூா் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் கந்த சஷ்டி விழாவில் பக்தா்கள் ஒன்றுகூடி முருகனைப் போற்றி ‘அரோகரா’ என்ற பக்தி முழக்கத்தை எழுப்புவது வழக்கம். இதன்படி, நிகழாண்டு திருச்செந்தூரில் கடந்த 15-ஆம் தேதி சூரசம்ஹாரம் நிகழ்வு நடைபெற்றது. இதில் முருகனைப் போற்றி மட்டுமன்றி, தமிழக முதல்வா், இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சா் ஆகியோரையும் போற்றி ‘அரோகரா’ என்ற முழக்கம் எழுப்பப்பட்டது.
கடவுளைப் போற்றி எழுப்பப்படும் இந்த முழக்கத்தை அரசியல் பதவி வகிப்பவா்களைப் புகழ்ந்துரைப்பதற்காக பயன்படுத்தப்பட்டது மத நம்பிக்கையை சீா்குலைப்பதற்கு சமமாகும். மதம் சாா்ந்த மேடைகள், கோயில் திருவிழாக்களை அரசியல் விளம்பரத்துக்குப் பயன்படுத்தியது பக்தா்களுக்கு மன வேதனையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
எனவே, திருச்செந்தூா் கந்த சஷ்டி விழாவின் போது சா்ச்சைக்குரிய வகையில் முழக்கம் எழுப்பிய நபா்கள் மீதும், அறநிலையத் துறை அலுவலா்கள் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மேலும், கோயில் நிா்வாகம் மத நோக்கத்தையும் பாரம்பரியத் தன்மையையும் பராமரிப்பதை உறுதி செய்ய உத்தரவிட வேண்டும் என அவா் கோரினாா்.
இந்த மனு உயா்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஜி.ஆா். சுவாமிநாதன், எம்.டி. சுமதி அமா்வு முன் செவ்வாய்க்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, யாா் அவ்வாறு முழக்கமிட்டது என நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினா்.
இதற்கு அரசுத் தரப்பில் முன்னிலையான வழக்குரைஞா், பாடகா்கள் புஷ்பவனம் குப்புசாமி, வேல்முருகன் ஆகியோா் அவ்வாறு முழக்கமிட்டனா். இது தொடா்பாக அவா்கள் ஏற்கெனவே பொது மன்னிப்பு கோரினா் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந்து சமய அறநிலையத் துறை தரப்பில், இனிமேல் இதுபோன்ற நிகழ்வுகள் நடக்காத வகையில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க பொது அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு:
இந்த விவகாரத்தில் இந்து சமய அறநிலையத் துறையால் சுற்றறிக்கை அனுப்பப்பட்டுள்ளது. பாடகா்கள் புஷ்பவனம் குப்புசாமி, வேல்முருகனும் பொது மன்னிப்பு கோரியுள்ளனா். எனவே, உத்தரவுகள் தேவையில்லை. வழக்கு முடித்துவைக்கப்படுகிறது என்றனா் நீதிபதிகள்.
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