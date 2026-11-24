திருப்பரங்குன்றம்: உச்சநீதிமன்ற உத்தரவை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும்
திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்றம் பிறப்பித்த இடைக்கால உத்தரவை தமிழக அரசு முழுமையாக நிறைவேற்ற வேண்டும் என சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு செவ்வாய்க்கிழமை அறிவுறுத்தியது.
சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு - கோப்புப் படம்
திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்றம் பிறப்பித்த இடைக்கால உத்தரவை தமிழக அரசு முழுமையாக நிறைவேற்ற வேண்டும் என சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு செவ்வாய்க்கிழமை அறிவுறுத்தியது.
திருப்பரங்குன்றம் மலை மீதுள்ள தூணில் காா்த்திகை தீபத் திருநாளன்று சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் சாா்பில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என கடந்த ஆண்டு சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு அளித்த தீா்ப்பை எதிா்த்து, தமிழக அரசு, திருப்பரங்குன்றம் கோயில் நிா்வாகம், தா்கா நிா்வாகம் சாா்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன.
இந்த மனுக்கள் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் அரவிந்த்குமாா், விபுல் எம். பஞ்சோலி அமா்வில் விசாரிக்கப்பட்டன. இந்த நிலையில், காா்த்திகை தீபத் திருநாளன்று (நவ. 24) மட்டும் திருப்பரங்குன்றம் மலை மீதுள்ள தூணில் கோயில் நிா்வாகம் சாா்பில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் எனவும், சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு கடந்த ஆண்டு பிறப்பித்த உத்தரவுக்கு இடைக்காலத் தடை விதிக்கப்படுகிறது எனவும் கடந்த 20-ஆம் தேதி உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. இருப்பினும், திருப்பரங்குன்றம் மலையில் உள்ள தூணில் தீபம் ஏற்றுவது தொடா்பாக எந்தவிதமான அதிகாரப்பூா்வ அறிவிப்பையும் தமிழக அரசு வெளியிடவில்லை.
இந்த நிலையில், திங்கள்கிழமை இரவு 9 மணி முதல் புதன்கிழமை காலை 10 மணி வரை மதுரை மாவட்டத்தில் 144 தடை உத்தரவு பிறப்பித்து மாவட்ட ஆட்சியா் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா உத்தரவிட்டாா்.
இதையடுத்து, திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரம் தொடா்பாக உச்சநீதிமன்றம் பிறப்பித்த இடைக்கால உத்தரவை உடனடியாக அமல்படுத்தக் கோரியும், 144 தடை உத்தரவை ரத்து செய்யக் கோரியும் மதுரையைச் சோ்ந்த மலைராஜா, ஜஸ்வந்த், சிவபிரபாகரன், பரமசிவம், மனோஜ்குமாா் ஆகியோா் சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் மனுக்கள் தாக்கல் செய்தனா்.
இந்த மனுக்கள் உயா்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஜி.ஆா். சுவாமிநாதன், எம்.டி. சுமதி அமா்வில் செவ்வாய்க்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தன.
அப்போது, இந்த வழக்கு விசாரணை உச்சநீதிமன்றத்தில் ஏற்கெனவே நிலுவையில் உள்ளது. எனவே, இந்த வழக்கை சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு விசாரிப்பது பொருத்தமாக இருக்காது என அரசுத் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதற்கு நீதிபதிகள், இது பொருத்தமற்றது என்று நீங்கள் நினைத்தால், நீங்கள் பேச வேண்டாம். ஆனால், நாங்கள் இதை எடுத்துக் கொள்வோம். உச்சநீதிமன்ற உத்தரவை நிறைவேற்ற வைப்பதற்கு எங்களுக்கு அதிகாரம் உள்ளது. உச்சநீதிமன்ற உத்தரவை மீறி நாங்கள் எதையும் செய்யப் போவதில்லை. ஆனால், மாவட்ட ஆட்சியா் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் உச்சநீதிமன்ற உத்தரவை நிறைவேற்ற வேண்டுமென வலியுறுத்துவோம் எனத் தெரிவித்தனா்.
இதையடுத்து, மாவட்ட ஆட்சியா் நீதிமன்றத்தில் காணொலி வாயிலாக முன்னிலையாக அரசுத் தரப்பில் அனுமதி கோரப்பட்டது. இதை ஏற்க மறுத்த நீதிபதிகள், மாவட்ட ஆட்சியா் நீதிமன்றத்துக்கு வராமல் இந்த மனுக்கள் மீதான விசாரணையைத் தொடர முடியாது. எனவே, ஆட்சியா் கண்டிப்பாக நீதிமன்றத்துக்கு வர வேண்டும் என உத்தரவிட்டு, வழக்கு விசாரணையை பிற்பகல் 1.15 மணிக்கு ஒத்திவைத்தனா்.
இந்த நிலையில், பிற்பகல் 1.15 மணிக்கு மீண்டும் விசாரணை தொடங்கியது. அப்போது, மனுதாரா்கள் தரப்பில் முன்னிலையான வழக்குரைஞா் முன்வைத்த வாதம்:
இந்த விவகாரத்தில் திருப்பரங்குன்றம் மலை மீதுள்ள தூணில் தீபம் ஏற்றுவது தொடா்பாக வழிகாட்டுதல்களோடு விரிவான உத்தரவை உச்சநீதிமன்றம் கடந்த 20-ஆம் தேதி பிறப்பித்தது. தேவைப்பட்டால், மாநில அரசு சி.ஆா்.பி.எஃப். வீரா்கள் உதவியைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம் எனவும் உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்தது.
இந்த நிலையில், 144 தடை உத்தரவு அமலில் இருப்பதால், பக்தா்கள் திருப்பரங்குன்றம் கோயிலுக்குச் செல்ல முடியாத நிலை உள்ளது. எனவே, இந்தத் தடையை நீக்க வேண்டும். மேலும், பாதுகாப்பைக் காரணமாகக் கூறி, திருப்பரங்குன்றம் கோயில் பகுதியில் இருப்பவா்களைக்கூட கிரிவலப் பாதையில் செல்ல அனுமதிக்கவில்லை. பிற பகுதிகளிலிருந்து திருப்பரங்குன்றத்துக்கு வந்தவா்களும் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டனா். மேலும், சிலா் காவல் துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டனா்.
பாதுகாப்புக்காக அழைக்கப்பட்ட காவல் துறைக்கு குறிப்பிட்ட சிலரை மட்டுமே தீபமேற்றும் நேரத்தில் அனுமதிக்க வேண்டுமென அறிவுரை வழங்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. எனவே, உச்சநீதிமன்றத்தின் இடைக்கால உத்தரவை நிறைவேற்ற மதுரை மாவட்ட ஆட்சியா் உத்தரவிட வேண்டும் என மனுதாரா்கள் தரப்பில் வலியுறுத்தப்பட்டது.
உச்சநீதிமன்ற உத்தரவை அமல்படுத்துவதாகக் கூறிக் கொண்டு, மனுதாரா்களின் உரிமையை அரசுத் தரப்பில் தடுக்கிறாா்களா? என நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினா்.
இதற்கு மனுதாரா்கள் தரப்பில், காலை முதல் திருப்பரங்குன்றம் கோயிலுக்குள் செல்பவா்களும் தடுக்கப்படுகிறாா்கள் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, கோயிலுக்கு செல்பவா்கள் யாரும் கைது செய்யப்படவில்லை என அரசுத் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
வழக்குரைஞா் குற்றாலநாதன் செவ்வாய்க்கிழமை காலையில் கைது செய்யப்பட்டாா். இதேபோல, பலரைச் சொல்லலாம் என நீதிபதிகள் தெரிவித்து அடுத்தக் கட்ட விசாரணையை பிற்பகல் 4 மணிக்கு ஒத்திவைத்தனா்.
இதன்படி, இந்த மனுக்கள் மீதான விசாரணை செவ்வாய்க்கிழமை மாலை 4.30 மணிக்கு நடைபெற்றது.
அப்போது, நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு:
இந்திய அரசமைப்புச் சட்டத்தின் 144-ஆவது பிரிவின்படி நாட்டில் உள்ள அனைத்து இந்தியக் குடிமைப் பணி, நீதித் துறை அலுவலா்களும் உச்சநீதிமன்றத்துக்கு உதவியாகச் செயல்பட வேண்டும் என்பது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. மாவட்ட ஆட்சியா் குடிமைப் பணி அதிகாரி என்பதால், அரசமைப்புச் சட்டத்தின் 144-ஆவது பிரிவு அவருக்கும் பொருந்தும்.
நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு முரணான ஆலோசனைகள் வேறு யாரிடமிருந்து வழங்கப்பட்டாலும் மாவட்ட ஆட்சியா் அவற்றைப் புறக்கணிக்க வேண்டும். உச்சநீதிமன்றத்தின் இடைக்கால உத்தரவை மறு பரிசீலனை செய்யக் கோரி, அரசு சாா்பில் மறுஆய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தாலும், அதுதொடா்பாக இதுவரை எந்த உத்தரவும் பிறப்பிக்கப்படவில்லை. இதை ஒரு காரணமாகக் கூறி, மதுரை மாவட்ட ஆட்சியா் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா, மதுரை மாநகரக் காவல் ஆணையா் ராஜேந்திரன், துணை ஆணையா் இனிகோ விஜயன், திருப்பரங்குன்றம் கோயில் அறங்காவலா் குழுத் தலைவா் சண்முகசுந்தரம், திருப்பரங்குன்றம் கோயிலின் செயல் அலுவலா் ஆகியோா் நீதிமன்ற உத்தரவைச் செயல்படுத்தாமல் இருக்க முடியாது.
144 தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருப்பது எல்லாவற்றையும் சீா்குலைத்துவிடும். மேலும், தடை உத்தரவு மத உரிமையைப் பறிக்கும் வகையில் அமையும். 144 தடை உத்தரவைப் பயன்படுத்தும் விதம் தொடா்புடையோரின் அடிப்படை உரிமைகளைப் பாதிப்பதாக இருக்கக் கூடாது. மனுதாரா் தரப்பு வாதத்தில் நியாயம் இருப்பதாக நீதிமன்றம் கருதுகிறது.
நீதிமன்ற உத்தரவை விமா்சிக்கலாம். ஆனால், எந்தக் காரணத்துக்காகவும் உச்சநீதிமன்றத்தின் உத்தரவைச் செயல்படுத்தக் கூடாது என யாரும் வெளிப்படையாகக் கோரிக்கை விடுக்கக் கூடாது. இந்த விவகாரத்தில் நீதிமன்ற உத்தரவுடன் விளையாடுவதற்கு அரசுக்கு அனுமதி அளிக்க முடியாது.
உச்சநீதிமன்றத்தின் உத்தரவு செவ்வாய்க்கிழமை (நவ.24) நிறைவேற்றப்படாவிட்டால், அந்த உத்தரவு பயனற்ாகிவிடும். எனவே, உச்சநீதிமன்றத் தீா்ப்பை உரிய வகையில் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரம் தொடா்பாகக் கைது செய்யப்பட்ட அனைவரும் விடுவிக்கப்படுவாா்கள் என உயா்நீதிமன்றம் நம்பிக்கை கொள்கிறது என்றனா் நீதிபதிகள்.
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