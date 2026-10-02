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பழங்கால உலோகச் சிலை பறிமுதல்: மூவா் கைது

மதுரையில் 15-ஆம் நூற்றாண்டைச் சோ்ந்த திருஞானசம்பந்தா் உலோகச் சிலையை சிலை கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவு போலீஸாா் பறிமுதல் செய்து, இதுதொடா்பாக மூவரை புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட திருஞானசம்பந்தா் உலோகச் சிலை.

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மதுரையில் 15-ஆம் நூற்றாண்டைச் சோ்ந்த திருஞானசம்பந்தா் உலோகச் சிலையை சிலை கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவு போலீஸாா் பறிமுதல் செய்து, இதுதொடா்பாக மூவரை புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.

மதுரை-திருமங்கலம் நான்கு வழிச் சாலையில் வண்டியூா் சந்திப்பு அருகே உள்ள எட்டையாபுரம் தோப்புப் பகுதியில் சிலைக் கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவு போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனா்.

அப்போது, அந்த வழியாக வந்த காரை நிறுத்தி சோதனை செய்த போது, அதில் பீடத்துடன் கூடிய நின்ற நிலையில் இருந்த திருஞானசம்பந்தரின் பழைமையான உலோகச் சிலை இருந்தது. இதுகுறித்து காரில் இருந்தவா்களிடம் விசாரித்த போது, முன்னுக்குப் பின் முரணாகப் பதிலளித்தனா்.

இதையடுத்து, அந்தச் சிலையைப் பறிமுதல் செய்து, அவா்களிடம் நடத்திய விசாரணையில், மதுரை தெற்கு பங்கஜம் குடியிருப்பைச் சோ்ந்த சைவத்துரை மகன் ஜெயவேலன் (48), கீழ அண்ணாத்தோப்பு பகுதியைச் சோ்ந்த முருகன் மகன் பாண்டியராஜன் (37), புது எல்லீஸ்நகா் தாமஸ் குடியிருப்பைச் சோ்ந்த ஜானி பாஷா மகன் அக்பா் (52) ஆகியோா் என்பது தெரியவந்தது. இதைத்தொடா்ந்து, இவா்கள் மூவரையும் போலீஸாா் கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

இதுகுறித்து சிலை கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவு போலீஸாா் கூறியதாவது:

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட உலோகச் சிலை 15-ஆம் நூற்றாண்டைச் சோ்ந்த விஜயநகர கால கட்டடக் கலை பாணியைச் சாா்ந்தது என அடையாளம் காணப்பட்டது. சுமாா் 3 அடி உயரமும், 52.180 கிலோ எடையும் கொண்ட இந்தச் சிலை சுமாா் ரூ. ஒரு கோடி இருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட 3 பேரும் மதுரை மாவட்ட கூடுதல் தலைமை குற்றவியல் நீதித் துறை நடுவா் நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்டனா். இதையடுத்து, இவா்களை வருகிற 13-ஆம் தேதி வரை நீதிமன்றக் காவலில் வைக்க நீதிபதி உத்தரவிட்டதைத் தொடா்ந்து, மூவரும் விருதுநகா் மாவட்ட சிறையில் அடைக்கப்பட்டனா்.

சிலை திருட்டு தடுப்புப் பிரிவின் மதுரை சரக காவல் ஆய்வாளா் ஜெயக்குமாா் விசாரணை அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டாா்.

மேலும், சிலை திருட்டு தடுப்புப் பிரிவு குழுவினரை அதன் கூடுதல் தலைமை இயக்குநா் கல்பனா நாயக், காவல் துறைத் தலைவா் அனில்குமாா் கிரி, காவல் கண்காணிப்பாளா் சந்திரசேகரன், காவல் துறை தலைமை இயக்குநா் மகேஷ்குமாா் அகா்வால் ஆகியோா் பாராட்டினா் என்றனா்.

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