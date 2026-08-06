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ராமநாதபுரம்

ராமநாதசுவாமி கோயில் உண்டியல் காணிக்கை ரூ.1.30 கோடி

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ராமநாதசுவாமி கோயிலில் உண்டியல் காணிக்கை செவ்வாய்கிழமை எண்ணும் பணி நடைபெற்றது.

Updated On :6 ஆகஸ்ட் 2026, 2:04 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ராமேசுவரம் ராமநாதசுவாமி கோயிலில் உண்டியல் காணிக்கையாக ரூ. 1.30 கோடி கிடைத்துள்ளது.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம், ராமேசுவரம் ராமநாதசுவாமி கோயில் உண்டியல் காணிக்கைகளை எண்ணும் பணி அம்மன் சந்நிதி முன்புள்ள முன்னாள் திருக்கல்யாண மண்டபத்தில் இணை ஆணையா் நா.ரமேஷ் தலைமையில் நடைபெற்றது. இதில்,ஒரு கோடியே 30 லட்சத்து 16 ஆயிரத்து 500,தங்கம் 41 கிராம்,வெள்ளி 3. கிலோ 283 கிராம், 88 வெளிநாட்டு பணத்தாள் கிடைத்தன.

உண்டியல் காணிக்கை எண்ணும் பணியில்,கோயில் உதவி ஆணையா் முத்துராஜா,ஆய்வா் மணிகண்டன்,பேஸ்காா்கள் கமலநாதன்,ஆன்மீக பக்தா்கள் 300 க்கும் மேற்பட்டவா்கள் பங்கேற்றனா்.

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