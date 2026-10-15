உயா் சிறப்பு மருத்துவ சேவைகளை விரிவுபடுத்த 284 பணியிடங்கள்: அமைச்சர் அருண்ராஜ்
தமிழக அரசு மருத்துவமனைகளில் உயா் சிறப்பு மருத்துவ சேவைகளை விரிவுபடுத்த 284 பணியிடங்கள் உருவாக்கப்படுமென மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சா் அமைச்சா் கே.ஜி.அருண்ராஜ் தெரிவித்தாா்.
ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் 7.50 கோடியில் கட்டி முடிக்கப்பட்ட அதிநவீன இருதய உள்ளூடுருவி கதிரியக்க ஆய்வகத்தை வியாழக்கிழமை தொடங்கி வைத்த மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சா் கே.ஜி.அருண்ராஜ். உடன் குறு, சிறு, நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்கள் துறை அமைச்சா் பெ.மதன்ராஜா, மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை செயலா் தாரேஷ் அகமது, மாவட்ட ஆட்சியா் மா.சிவகுரு பிரபாகரன், மருத்துவக் கல்லூரி முதன்மையா் செல்வாம்பிகை உள்ளிட்டோா்.
தமிழக அரசு மருத்துவமனைகளில் உயா் சிறப்பு மருத்துவ சேவைகளை விரிவுபடுத்த 284 பணியிடங்கள் உருவாக்கப்படுமென மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சா் அமைச்சா் கே.ஜி.அருண்ராஜ் தெரிவித்தாா்.
ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை, தேசிய நலவாழ்வு குழுமம் சாா்பில் ரூ.7.50 கோடியில் அதிநவீன இருதய உள்ளூடுருவி கதிரியக்க ஆய்வகம் திறப்பு விழா நடைபெற்றது. இந்த விழாவுக்கு மருத்துவம், மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை செயலா் தாரேஷ் அகமது, மாவட்ட ஆட்சியா் மா.சிவகுரு பிரபாகரன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
அமைச்சா் கோ.க.அருண்ராஜ், சிறு, குறு, நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்கள் துறை அமைச்சா் பெ.மதன்ராஜா ஆகியோா் குத்துவிளக்கேற்றி, அதிநவீன இருதய உள்ளூடுருவி கதிரியக்க ஆய்வகத்தைத் திறந்துவைத்தனா்.
இதைத்தொடா்ந்து மருத்துவம், மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை சாா்பில் ரூ. 2 கோடியில் கட்டி முடிக்கப்பட்ட கீழக்கரை வட்டம், வேளானூா் அரசு துணை சுகாதார நிலையம், கமுதி வட்டம், நத்தம் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், இலந்தைக்குளம் அரசு துணை சுகாதார நிலையங்களை காணொலி வாயிலாகத் திறந்துவைத்தாா். தொடா்ந்து, தொகுப்பூதிய செவிலியா்கள் 112 பேருக்கு பணி ஆணையை அமைச்சா் கோ.க.அருண்ராஜ் வழங்கினாா்.
பின்னா், அமைச்சா் அருண்ராஜ் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில், மருத்துவக் கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்தும் வகையில், ரூ.71 கோடியே 97 லட்சத்து 63 ஆயிரம் மதிப்பீட்டில் 55 அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டன. இதன் ஒரு பகுதியாக, அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையின் உள் நோயாளிகள், வெளி நோயாளிகள் பிரிவுக் கட்டடங்களை மேம்படுத்த ரூ.25.41 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது.
மருத்துவ மாணவா்களுக்கான விடுதி வசதிகளை ஏற்படுத்த ரூ.25 கோடியும், நவீன மருத்துவ உபகரணங்கள் கொள்முதல் செய்ய ரூ.7.51 கோடியும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. இருதய சிகிச்சைக்கான நவீன உபகரணங்கள் வாங்க ரூ.85 லட்சம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது.
செவிலியா் கல்வி, துணை மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான இடங்களை அதிகரிக்க ரூ.32 லட்சமும், அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் முதல்முறையாக முதன்மை நிலை செயற்கைக் கருத்தரிப்பு மையம் அமைக்க ரூ.38 லட்சமும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. கா்ப்பிணிகளுக்கான தாய் சேவை, உதவி மையம் அமைக்க ரூ.60 லட்சமும், இலவச உடல் பரிசோதனைத் திட்டத்துக்கு ரூ.44 லட்சமும், கருத்தரிப்புத் தொடா்பான சிகிச்சைகளுக்கு ரூ.3.43 லட்சமும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது.
கடந்த ஆண்டைக் காட்டிலும், நிகழாண்டில் டெங்கு காய்ச்சல் பாதிப்பு கட்டுக்குள் உள்ளது. அரசு மருத்துவமனைகளில் செவிலியா், உயா் சிறப்பு மருத்துவா்களின் காலிப் பணியிடங்களை விரைவில் நிரப்ப நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும், உயா் சிறப்பு மருத்துவச் சேவைகளை விரிவுபடுத்தும் வகையில் 284 உயா் சிறப்பு சிகிச்சைப் பணியிடங்கள் உருவாக்கப்படும் என்றாா் அவா்.
இந்த விழாவில் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை முதன்மையா் செல்வாம்பிகை, நிலைய மருத்துவ அலுவலா் மனோஜ்குமாா், உதவி அலுவலா் கண்ணகி, கண்காணிப்பாளா் நூா் முகம்மது, மருத்துவா்கள், மருத்துவப் பணியாளா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
பரமக்குடியில் கூடுதல் மருதுவா்கள்: பரமக்குடியில் உள்ள அரசு மாவட்டத் தலைமை மருத்துவமனையில் அமைச்சா் கே.ஜி.அருண்ராஜ் வியாழக்கிழமை ஆய்வு செய்தாா். பின்னா் செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது:
இந்த மருத்துவமனையில் அதிகரித்து வரும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கையைக் கவனத்தில் கொண்டு கூடுதல் மருத்துவா்களை நியமிக்கவும், மாவட்ட நல்வாழ்வு சங்கம் மூலம் நியமிக்கப்படும் செவிலியா்களை பணியமா்த்தவும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும். தற்போது, மாலை வரை மட்டுமே செயல்பட்டு வரும் சிடி ஸ்கேன் வசதியை 24 மணி நேரமும் செயல்படுத்துவது குறித்தும் ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருகிறது. மேலும், அவசர சிகிச்சைப் பிரிவு, பிரசவ வாா்டுகளுக்குச் செல்லும் சாலை, போக்குவரத்து வசதிகள் மேம்படுத்தப்படும் என்றாா் அவா்.
இதைத்தொடா்ந்து, தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் தங்க மோதிரங்களை பாதுகாப்பாக வைப்பதற்கு அமைக்கப்பட்ட பாதுகாப்பு அறையை அமைச்சா் ஆய்வு செய்தாா். பின்னா், கொளப்பனூா் பகுதியைச் சோ்ந்த கனகலட்சுமி என்பவரின் குழந்தைக்கு ஒரு கிராம் தங்க மோதிரத்தை அணிவித்து வாழ்த்தினாா்.
அப்போது, மாவட்ட ஆட்சியா் மா.சிவகுரு பிரபாகரன், சாா் ஆட்சியா் ச.வினோதினி, முதன்மை மருத்துவ அலுவலா் முத்தரசன் உள்ளிடோடா் உடனிருந்தனா் இருந்தனா்.
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