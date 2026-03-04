சிவகங்கை அருகேயுள்ள காஞ்சிரங்கால் ஊராட்சியில் தோழி விடுதியை தமிழக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் காணொலி வாயிலாக புதன்கிழமை திறந்துவைத்தாா்.
இந்த விழாவுக்கு மாவட்ட ஆட்சியா் கா.பொற்கொடி தலைமை வகித்தாா். மானாமதுரை தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் ஆ.தமிழரசி ரவிக்குமாா் முன்னிலை வகித்தாா். கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சா் கேஆா்.பெரியகருப்பன் குத்து விளக்கேற்றினாா்.
பின்னா், அவா் கூறியதாவது:
பணி நிமித்தமாக தங்கள் சொந்த ஊா்களை விட்டு பிற நகரங்களுக்கு இடம் பெயரும் பணிபுரியும் பெண்களின் தேவைகளை உணா்ந்து, தரமான, பாதுகாப்பான, குறைந்த கட்டணத்தில் தோழி விடுதிகள் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன. தமிழக அரசின் சமூக நலன், மகளிா் உரிமைத் துறையின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் தமிழ்நாடு பணிபுரியும் மகளிா் விடுதிகள் நிறுவனம் சாா்பில் இவை செயல்பட்டு வருகின்றன.
முதல் கட்டமாக 13 மாவட்டங்கள், இரண்டாம் கட்டமாக 6 மாவட்டங்கள், மூன்றாம் கட்டமாக 6 மாவட்டங்கள் என மொத்தம் 25 தோழி விடுதிகள் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் 2,200-க்கும் மேற்பட்ட படுக்கை வசதிகளுடன் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளன.
இதன் தொடா்ச்சியாக, சிவகங்கை ஊராட்சி ஒன்றியத்துக்குள்பட்ட காஞ்சிரங்கால் ஊராட்சிப் பகுதியில் ரூ. 5.19 கோடியில் தோழி விடுதி கட்டப்பட்டு, முதல்வரால் காணொலி வாயிலாக திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த விடுதியானது, 50 படுக்கை வசதிகளுடன், 24 மணி நேர கண்காணிப்பு கேமரா வசதி, சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீா், பாதுகாவலா்கள், சலவை இயந்திரம், பயோமெட்ரிக் உள் நுழைவு, அதிவேக இணைய சேவை, வை-பை, பொழுதுபோக்கு வசதி, மாற்றுத்திறனாளிகள் எளிதில் பயன்படுத்தக்கூடிய அனைத்துக் கட்டமைப்பு வசதிகளுடன் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், பணிபுரியும் பெண்கள் மட்டுமன்றி, பயிற்சி, உயா்கல்வி, நோ்காணல் போன்ற தேவைகளுக்காக நகரங்களுக்கு இடம்பெயரும் மகளிரைக் கருத்தில் கொண்டு, குறுகிய கால தங்கும் வசதியும் தோழி விடுதிகளில் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்றாா் அவா்.
இதில் மாவட்ட சமூக நல அலுவலா் ரதிதேவி உள்ளிட்ட அலுவலா்கள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.
டிரெண்டிங்
கட்டுமான தொழிலாளா்களுக்கு உழைப்பாளா் நலக் கூடம் திறப்பு
மேற்கு தொடா்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் மாா்ச் 5 வரை பனி மூட்டம்
சிவகங்கையில் மருது சகோதரா்களின் உருவச் சிலை திறப்பு
ரூ.50 கோடியில் அதி நவீன பேரிடா் மேலாண்மை நிறுவனம்
வீடியோக்கள்
BJP Annamalai interview | விஜய் 234 வேட்பாளர்களை நிறுத்த முடியுமா? | TVK Vijay | DMK | ADMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Vijay full speech | "தமிழ்நாடே திவாலாகப் போகிறது!" - தஞ்சையில் விஜய் பேச்சு! | TVK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive
தினமணி வீடியோ செய்தி...
"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...