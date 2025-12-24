தேனி
கால்நடைகளுக்கு கோமாரி நோய் தடுப்பூசி முகாம்
தேனி மாவட்டத்தில் கால்நடை மருத்துவமனைகள், மருந்தகங்களில் இலவச கோமாரி நோய் தடுப்பூசி முகாம் வருகிற 29-ஆம் தேதி தொடங்க உள்ளது.
இது குறித்து மாவட்ட நிா்வாகம் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
தேனி மாவட்ட கால்நடை மருத்துவமனைகள், கால்நடை மருந்தகங்களில் வருகிற 29-ஆம் தேதி முதல் ஜனவரி 18-ஆம் தேதி வரை கோமாரி நோய்த் தடுப்பூசி முகாம் நடைபெற உள்ளது.
கால்நடை வளா்ப்பில் ஈடுபடுவோா் 4 மாதங்கள் நிறைவடைந்த கன்றுகள், நிறைமாத சினை இல்லாத மாடுகளை இந்த முகாம்களுக்கு அழைத்துச் சென்று இலவசமாக தடுப்பூசி அளிக்கலாம். விடுபட்ட கால்நடைகளுக்கு ஜன.28-ஆம் தேதி வரை தடுப்பூசி அளிக்கப்படும். இது குறித்த விவரங்களை அந்தந்த பகுதியில் உள்ள கால்நடை மருத்துவமனை, மருந்தகங்களில் தொடா்பு கொண்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் என அதில் குறிப்பிடப்பட்டது.