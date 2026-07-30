பாலங்கள் அமைக்கும் பணியை விரைந்து முடிக்க வலியுறுத்தல்

தேனி மாவட்டம், உத்தமபாளையம் அருகேயுள்ள ராயப்பன்பட்டி நெடுஞ்சாலையில் கிடப்பில் போடப்பட்ட பாலம் அமைக்கும் பணியை விரைந்து முடிக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனா்.
உத்தமபாளையம்-சுருளி அருவிக்கு செல்லும் சாலையில் ராயப்பன்பட்டி ஊராட்சி உள்ளது. இந்த சாலை வழியாக தினசரி ஏராளமான சுற்றுலாப் பயணிகள் அருவிக்கு சென்று வருகின்றனா்.
இந்த நிலையில், ஆனைமலையன்பட்டி- ராயப்பன்பட்டி, கே.கே.பட்டி - என்.டி.பட்டி ஆகிய இரு இடங்களில் சாலையில் பாலம் அமைக்கும் பணி பல மாதங்களுக்கு முன்பு தொடங்கியது. ஆனால், இந்தப் பணிகள் மிகவும் மந்தமாக நடைபெற்று வருகிறது.
எனவே, ராயப்பன்பட்டி, என்.டி.பட்டி நெடுஞ்சாலையில் நடைபெறும் பாலம் அமைக்கும் பணியை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனா்.
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