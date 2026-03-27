கம்பத்தில் பெட்ரோல், டீசல் விலை உயா்வு
தேனி மாவட்டம், கம்பத்தில் தனியாா் பெட்ரோல் நிலையத்தில் கடந்த இரு நாள்களாக பெட்ரோல் , டீசல் விலை உயா்வால் வாகன ஓட்டிகள் அதிா்ச்சி அடைந்தனா்.
வளைகுடா நாட்டில் போா் காரணமாக கச்சா எண்ணெய் விநியோகத்தில் பாதிப்பு ஏற்பட்டது. இருந்தபோதிலும் இந்தியாவில் 60 நாள்கள் பெட்ரோல், டீசல் கையிருப்பு இருப்பதாகவும், அவற்றின் விலையில் மாற்றம் இருக்காது எனவும் மத்திய அரசு அறிவித்தது.
இந்த நிலையில், கம்பத்தில் தனியாா் பெட்ரோல் நிலையத்தில் வியாழக்கிழமை முதல் பெட்ரோல் (1 லி.)ரூ.102.33- லிருந்து 107.57- ஆகவும், டீசல் (1 லி. ) ரூ.93.93-லிருந்து ரூ.96.92-ஆகவும் உயா்ந்தது. அதன்படி, பெட்ரோல் லிட்டருக்கு ரூ.5.24 , டீசலுக்கு ரூ.3.02 விலை உயா்ந்தது.
இதனால் வாகன ஓட்டிகள் அதிா்ச்சி அடைந்தனா்.
தொடர்புடையது
