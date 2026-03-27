கம்பத்தில் பெட்ரோல், டீசல் விலை உயா்வு

தேனி மாவட்டம், கம்பத்தில் தனியாா் பெட்ரோல் நிலையத்தில் கடந்த இரு நாள்களாக பெட்ரோல் , டீசல் விலை உயா்வால் வாகன ஓட்டிகள் அதிா்ச்சி அடைந்தனா்.

Updated On :27 மார்ச் 2026, 6:33 pm

வளைகுடா நாட்டில் போா் காரணமாக கச்சா எண்ணெய் விநியோகத்தில் பாதிப்பு ஏற்பட்டது. இருந்தபோதிலும் இந்தியாவில் 60 நாள்கள் பெட்ரோல், டீசல் கையிருப்பு இருப்பதாகவும், அவற்றின் விலையில் மாற்றம் இருக்காது எனவும் மத்திய அரசு அறிவித்தது.

இந்த நிலையில், கம்பத்தில் தனியாா் பெட்ரோல் நிலையத்தில் வியாழக்கிழமை முதல் பெட்ரோல் (1 லி.)ரூ.102.33- லிருந்து 107.57- ஆகவும், டீசல் (1 லி. ) ரூ.93.93-லிருந்து ரூ.96.92-ஆகவும் உயா்ந்தது. அதன்படி, பெட்ரோல் லிட்டருக்கு ரூ.5.24 , டீசலுக்கு ரூ.3.02 விலை உயா்ந்தது.

இதனால் வாகன ஓட்டிகள் அதிா்ச்சி அடைந்தனா்.

தொடர்புடையது

கலால் வரி குறைப்பு! பெட்ரோல், டீசல் விலை குறையுமா?

கலால் வரி குறைப்பு! பெட்ரோல், டீசல் விலை குறையுமா?

நயாரா பெட்ரோல், டீசல் விலை உயா்வு

நயாரா பெட்ரோல், டீசல் விலை உயா்வு

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வு! நயாரா நிறுவனம் அறிவிப்பு

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வு! நயாரா நிறுவனம் அறிவிப்பு

இலங்கையில் பெட்ரோல்- டீசல் விலை 25% உயா்வு!

இலங்கையில் பெட்ரோல்- டீசல் விலை 25% உயா்வு!

நீளிரா டிரெய்லர்!
வீடியோக்கள்

நீளிரா டிரெய்லர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
'கர' படத்தின் முகங்கள் விடியோ வெளியீடு!
வீடியோக்கள்

'கர' படத்தின் முகங்கள் விடியோ வெளியீடு!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
களைகட்டும் கட்சி கொடிகள், துண்டு, தொப்பிகள் விற்பனை! தமிழகமெங்கும் அனுப்பப்படும் தேர்தல் பொருட்கள்!
வீடியோக்கள்

களைகட்டும் கட்சி கொடிகள், துண்டு, தொப்பிகள் விற்பனை! தமிழகமெங்கும் அனுப்பப்படும் தேர்தல் பொருட்கள்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு