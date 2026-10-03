தேனியில் வெற்றிப் பயணத் திட்டம் தொடக்கம்
தேனி புதிய பேருந்து நிலையத்தில் வெற்றிப் பயணத் திட்டத்தின் கீழ் இயக்கப்படும் பேருந்தை கொடியசைத்து தொடங்கிவைத்த மாவட்ட ஆட்சியா் இரா.வைத்திநாதன்.
தேனி புதிய பேருந்து நிலையத்தில் மகளிா் கட்டணமில்லா வெற்றிப் பயணம் திட்டத்தை மாவட்ட ஆட்சியா் இரா.வைத்திநாதன் வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கிவைத்தாா்.
மகாத்மா காந்தி பிறந்த நாளையொட்டி, தமிழகம் முழுவதும் விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ள மகளிா் கட்டணமில்லா ‘வெற்றிப் பயணம்’ திட்டத்தை முதல்வா் ச. ஜோசப் விஜய், சென்னை கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்தில் வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கிவைத்தாா்.
இதைத்தொடா்ந்து, இந்தத் திட்டத்தை தேனியில் மாவட்ட ஆட்சியா் இரா.வைத்திநாதன் தொடங்கிவைத்தாா்.
இந்த விழாவில், போக்குவரத்துக் கழக துணை மேலாளா் பிரேம் ஆனந்த், கிளை மேலாளா் பாண்டியராஜன், நகா் நல அலுவலா் கவிப்பிரியா உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
கம்பத்தில்...
மகளிா் கட்டணமின்றி பயணம் செய்யும் வகையில் விரிவுபடுத்தப்பட்ட ‘வெற்றிப் பயணம்’ திட்டம் கம்பத்தில் வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கப்பட்டது.
விரிவுபடுத்தப்பட்ட இந்தத் திட்டத்தில் நகா்ப்புறங்களில் இயக்கப்படும் ‘எக்ஸ்பிரஸ், எல்எஸ்எஸ், டீலக்ஸ்’ பேருந்துகள் உள்ளிட்ட கூடுதல் அரசுப் பேருந்து சேவைகளும், புகா் சாதாரண பேருந்து சேவைகளும் இடம்பெறுகின்றன.
கம்பம் பேருந்து நிலையத்தில் வெற்றிப் பயணத் திட்ட தொடக்க விழா நடைபெற்றது. இதற்கு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழக திண்டுக்கல் மண்டல தொழில்நுட்ப மேலாளா் மணிவண்ணன், கம்பம் 1-ஆவது கிளை மேலாளா் பாலகுரு, கம்பம் 2-ஆவது கிளை மேலாளா் ராஜா ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
இதில் தவெக கம்பம் தெற்கு நகரச் செயலா் சதீஷ், பொருளாளா் ஆபு அகமது, மகளிா் அணியினா், நேரக் காப்பாளா் சந்திரன், பேருந்து ஓட்டுநா்கள், நடத்துநா்கள் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா். இதுகுறித்து போக்குவரத்துக் கழக அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
‘வெற்றிப் பயணம்’ திட்டத்தின் கீழ் கம்பம்-மதுரை வழித்தடத்தில் 59 நடைகளும், கம்பம்-திண்டுக்கல் வழித்தடத்தில் 35 நடைகளும் இயக்கப்படுகின்றன. கம்பம்-வருசநாடு, கம்பம்-பழனி, கம்பம்-இரவங்கலாா் ஆகிய வழித்தடங்களில் தலா 2 நடைகளும், கம்பம்-போடி வழித்தடத்தில் 14 நடைகளும், கம்பம்-குமுளி வழித்தடத்தில் 49 நடைகளும் இயக்கப்படுகின்றன. மேலும், கம்பம் நகரப் பகுதிகளில் இயக்கப்படும் நகரப் பேருந்துகளில் 168 நடைகள் என மொத்தம் நாளொன்றுக்கு 338 நடைகள் ‘வெற்றிப் பயணம்’ திட்டத்தின் கீழ் இயக்கப்படுகின்றன. கம்பம் பகுதியில் இயக்கப்படும் பேருந்து நடைகளில் சுமாா் 68 சதவீதம் இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் இயக்கப்படுகிறது என்றனா்.
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