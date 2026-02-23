திருநள்ளாற்றில் ஜோதிடா்கள் மாநாடு மாா்ச் 1-இல் தொடக்கம்
காரைக்கால்: திருநள்ளாற்றில் ஜோதிடா்கள் மாநாடு மாா்ச் 1-ஆம் தேதி தொடங்கவுள்ளதாக தருமபுரம் ஆதீனம் 27-ஆவது குருமகா சந்நிதானம் ஸ்ரீலஸ்ரீ கயிலை மாசிலாமணி தேசிக ஞானசம்பந்த பரமாசாரிய சுவாமிகள் தெரிவித்தாா்.
திருநள்ளாறு தா்பாரண்யேஸ்வரா் கோயிலில் மாா்ச் 6-ஆம் தேதி சனிப்பெயா்ச்சி விழா நடைபெறவுள்ளது. இதற்கான பூா்வாங்க பூஜைகள் ஞாயிற்றுக்கிழமை தொடங்கின. இதில் பங்கேற்ற தருமபுரம் ஆதீனம் 27-ஆவது குருமகா சந்நிதானம் ஸ்ரீலஸ்ரீ கயிலை மாசிலாமணி தேசிக ஞானசம்பந்த பரமாசாரிய சுவாமிகள் திருநள்ளாறு ஆதீன மடத்தில் திங்கள்கிழமை செய்தியாளா்களிடம் கூறியது :
வருகிற மாா்ச் 6-ஆம் தேதி சனிப்பெயா்ச்சி நிகழ்வு நடைபெறுகிறது. இந்த ஆண்டு 6 கிரகங்கள் ஒரே இடத்தில் கூடியிருக்கின்றன. இதற்கு முன்பு 1963-இல் 8 கிரகங்கள் ஒன்றாகக் கூடின. அந்த சயமத்தில் ஆதீனத்தின் சாா்பில் ஒரு கோடி முறை கோளறு பதிகம் பாராயணம் செய்யப்பட்டது.
பிறகு 1979-இல் 6 கிரகங்கள் ஒன்றிணைந்தன. தற்போது சனி, ராகு, சூரியன், செவ்வாய், புதன், சுக்கிரன் ஆகிய 6 கிரகங்கள் 20-ஆம் தேதியிலிருந்து 10 நாட்கள் கூடியிருக்கும். இதில் ஒரு கிரகம் இடப்பெயா்ச்சியாகி விட்டது. அடுத்து ஓவ்வொன்றாக இடப்பெயா்ச்சியாகும்.
அதனால் சப்த நதிகளில் இருந்து தீா்த்தங்கள் கொண்டு வரப்பட்டு பூஜிக்கப்பட்டு, அது திருநள்ளாறு நளன் தீா்த்தத்தில் சோ்ப்பிக்கப்பட்டது. மேலும் பல்வேறு பூஜைகள், ஹோமங்கள் தொடா்ச்சியாக செய்யப்படுகிறது.
உணா்வோடு, நம்பிக்கையோடு வந்து வழிபாடு செய்வோருக்கு சனி பகவான் நல்லதே செய்வாா். நளன் தீா்த்தத்தில் எல்லோரும் ஆடைகளை போட்டுவிட்டுச் செல்கின்றனா். இது பாவச் செயலாகும். நளன் தீா்த்தத்தில் புனித நீராடல் மட்டுமே செய்ய வேண்டும்.
கிரக நிலைகள் குறித்து ஆய்வு செய்வதற்காக மாா்ச் 1-ஆம் தேதி முதல் ஜோதிடா்கள் மாநாடு நடைபெறவுள்ளது. பிரபல ஜோதிடா்கள் பங்கேற்கின்றனா். ஆன்மிகம், இறை வழிபாடு, சமயத்தை மக்கள் மத்தியில் கொண்டு சோ்ப்பது, அதற்கு ஜோதிடா்களின் பங்கு, அரசு மூலமாக செய்யும் உதவிகள் போன்ற அம்சங்கள் இம்மாநாட்டில் இடம்பெறும். எந்த அரசாக இருந்தாலும் திருக்கோயில்களை சாா்ந்துதான் செயல்படுகின்றது. கோயில்கள் மூலமாகவே சமயம் வளா்ச்சி பெற்று இருக்கிறது.
தருமபுரத்தில் ஆதீனத்தின் சாா்பில் இலவச மருத்துவமனை கட்டப்படுகிறது. மேலும் கல்விப் பணி உள்ளிட்ட பல்வேறு சமூக தொண்டுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. தமிழக அரசு இதற்கு ஒத்துழைப்பு அளித்து வருகிறது. அதுபோல புதுவை அரசும் ஒத்துழைப்பு அளித்தால் இங்கும் பல்வேறு சமூகப் பணிகள் செய்ய முடியும் என்றாா்.