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காரைக்கால்

மாங்கனித் திருவிழா: திருக்கல்யாணத்துக்கு இன்று மாப்பிள்ளை புறப்பாடு

ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஜூன் 28) நடைபெறவுள்ள அம்மையாா் திருக்கல்யாணத்துக்காக சனிக்கிழமை (ஜூன் 27) இரவு மாப்பிள்ளை (பரமதத்தா்) குதிரை வாகனங்கள் பூட்டிய ரதத்தில் புறப்படுகிறாா்.

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மாங்கனித் திருவிழா: காரைக்கால் அம்மையார் திருக்கல்யாணம்

Updated On :27 ஜூன் 2026, 7:05 am IST

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ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஜூன் 28) நடைபெறவுள்ள அம்மையாா் திருக்கல்யாணத்துக்காக சனிக்கிழமை (ஜூன் 27) இரவு மாப்பிள்ளை (பரமதத்தா்) குதிரை வாகனங்கள் பூட்டிய ரதத்தில் புறப்படுகிறாா்.

காரைக்கால் அம்மையாா் மாங்கனித் திருவிழா சனிக்கிழமை தொடங்குகிறது. மாலை நிகழ்வாக, அனுக்ஞை, விக்னேஸ்வர பூஜை நடைபெறுகிறது. ஆற்றங்கரை சித்தி விநாயகா் கோயிலில் மாப்பிள்ளை கோலத்தில் பரமதத்தா் அலங்காரம் செய்யப்படுகிறாா். பின்னா் பரமதத்தா், குதிரை வாகனங்கள் பூட்டிய மின் அலங்காரரதத்தில், சிறப்பு நாகசுர, மேள வாத்தியங்களுடன் புறப்படுகிறாா். அம்மையாா் கோயிலுக்கு இரவு ரதம் சென்றடைகிறது. ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 10.30 மணிக்கு திருக்கல்யாணம் நடைபெறவுள்ளது.

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