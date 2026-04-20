Dinamani
மீண்டும் மனிதப் பிறவி எடுத்தால் உங்கள் குடும்பத்தில் ஒருவராக பிறக்க வேண்டும்: எடப்பாடி பிரசாரத்தில் இபிஎஸ் பேச்சுஅதிமுக ஆட்சி அமைந்ததும் 3 மாதங்களில் போதைப்பொருள் ஒழிக்கப்படும் : இபிஎஸ் வாக்குறுதி விவசாயிகளை வஞ்சிக்கும் திமுகவுக்கு மக்கள் தகுந்த பாடத்தைப் புகட்ட வேண்டும் : எடப்பாடி பழனிசாமி மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதாவை தோல்வி அடையச் செய்ததற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பாஜகவினர் போராட்டம்பாஜகவுடன் கூட்டணி: நிதீஷ்குமாரின் நிலைதான் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு - அரவிந்த் கேஜரிவால்பஹல்காம் தாக்குதல்! காயங்கள் ஆறவில்லை - குடும்பங்கள் கண்ணீர்!வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க அதிமுக இறந்துவிட்டது! ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் ராகுல்! ஜப்பானில் பயங்கர நிலநடுக்கம்! சுனாமி எச்சரிக்கை விடுப்பு!
/
மயிலாடுதுறை

எருக்கூா் கோயிலில் அன்னப்படையல் விழா! பக்தா்கள் காவடி எடுத்து வழிபாடு!

News image

கோயிலுக்கு அலகுக் காவடி எடுத்துவந்த பக்தா்கள்.

Updated On :20 ஏப்ரல் 2026, 7:04 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

கொள்ளிடம் அருகேயுள்ள எருக்கூா் உத்திராபதியாா் கோயிலில் அன்னப்படையல் விழா அண்மையில் நடைபெற்றது. 

இக்கோயிலில் ஆண்டுதோறும் சித்திரை மாதம் அமாவாசைக்கு மறுநாள் அன்னபடையல் விழா நடைபெறும். அதன்படி, நிகழாண்டு விழாவையொட்டி, நா்த்தன விநாயகா், பாா்வதி தேவி உத்ராபதியாருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் மற்றும் அலங்காரம் செய்யப்பட்டு, தீபாராதனை காட்டப்பட்டது.

தொடா்ந்து, பக்தா்கள் புது மண்ணி ஆற்றிலிருந்து அலகுக் காவடி எடுத்து ஊா்வலமாக உத்திராபதியாா் கோயிலுக்கு வந்தனா். பின்னா், விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான சிவ பக்தன் சீராளன் அன்னப்படையல் விழா நடைபெற்றது. பிள்ளை வரம் வேண்டி வந்த பெண் பக்தா்களுக்கு அமுத உணவு வழங்கப்பட்டது.

தொடா்ந்து, பக்தா்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. இந்த விழாவில் ஏராளமான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டனா். ஏற்பாடுகளை ஊா் பஞ்சாயத்தாா், கிராம முக்கியஸ்தா்கள் மற்றும் விழா குழுவினா் செய்திருந்தனா். முன்னதாக, விழாவில் வடரங்கம் சேகா் குழுவினரின் நாதஸ்வர இன்னிசை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. 

தொடர்புடையது

வெக்காளியம்மன் கோயிலில் சித்திரைத் தேரோட்டம்

பழனி கோயிலுக்கு கொடுமுடி தீா்த்தம் எடுத்து வந்த 24 மனை தெலுங்கு செட்டியாா்கள் காவடி குழுவினா்

பண்ணாரி அம்மன் கோயிலில் மாவிளக்கு ஊா்வலம்

வயலூா் முருகன் கோயிலில் பங்குனி உத்திர வழிபாடு

வீடியோக்கள்

நாதக வேட்பாளர் வித்யாராணி வீரப்பன் கைது! கண்ணீர் விட்டு கதறியதால் பரபரப்பு!
வீடியோக்கள்

நாதக வேட்பாளர் வித்யாராணி வீரப்பன் கைது! கண்ணீர் விட்டு கதறியதால் பரபரப்பு!

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
டிரம்ப் மோடியை கட்டுப்படுத்துவதுபோல் பாஜக அதிமுகவை கட்டுப்படுத்துகிறது! - Rahul Gandhi
வீடியோக்கள்

டிரம்ப் மோடியை கட்டுப்படுத்துவதுபோல் பாஜக அதிமுகவை கட்டுப்படுத்துகிறது! - Rahul Gandhi

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
கருத்துக்கணிப்பு சொல்வதெல்லாம் உண்மையா ? | TN Election 2026 | TN Election Survey 2026
வீடியோக்கள்

கருத்துக்கணிப்பு சொல்வதெல்லாம் உண்மையா ? | TN Election 2026 | TN Election Survey 2026

தினமணி செய்திச் சேவை

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | தோல்வியைச் சந்திக்காத பஞ்சாப்: எழுச்சி பெறாத லக்னௌ! | Punjab Kings | Priyansh Arya |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | தோல்வியைச் சந்திக்காத பஞ்சாப்: எழுச்சி பெறாத லக்னௌ! | Punjab Kings | Priyansh Arya |

தினமணி செய்திச் சேவை

8 மணி நேரங்கள் முன்பு