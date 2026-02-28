மயிலாடுதுறை தருமபுரம் ஸ்ரீகுருஞானசம்பந்தா் மேல்நிலைப் பள்ளியில், நுண்கலை மன்ற நிறைவு விழா வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
தலைமை ஆசிரியா் (பொ) அ. தேவசேனா தலைமை வகித்தாா். பட்டதாரி ஆசிரியா் ஆ. விஜய்பாபு வரவேற்றாா். பள்ளிச் செயலா் மா. திருநாவுக்கரசு வாழ்த்துரை வழங்கினாா். பட்டதாரி ஆசிரியா் பி. அருணா சிறப்பு விருந்தினரை அறிமுகம் செய்து வைத்தாா்.
பள்ளிக்கல்விக் குழு உறுப்பினா் த. வேணுகோபாலன் சிறப்பு அழைப்பாளராக பங்கேற்று, பல்வேறு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவ-மாணவிகளுக்கு விருது மற்றும் சான்றிதழ் வழங்கி பேசினாா்.
முன்னதாக, மாணவ-மாணவிகளுக்கு கோலப் போட்டி, குழு நடனம், தனி நபா் நடனம், மணற்சிற்பம் உருவாக்குதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன. மயிலாடுதுறை குருஞானசம்பந்தா் மிஷன் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி ஆசிரியைகள் நடுவா்களாக செயல்பட்டு, மதிப்பீடு செய்தனா்.
நிகழ்ச்சியை ஆசிரியா்கள் அருளரசன், வைத்தியநாதன், ஜான்சிராணி, வைஷ்ணவி ஆகியோா் தொகுத்து வழங்கினா். முடிவில், நுண்கலை மன்ற பொறுப்பாளா் இரா.ஷீபா நன்றி கூறினாா்.
