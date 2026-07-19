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மயிலாடுதுறை

தவெக வழக்குரைஞா் மீதான கொலை முயற்சி வழக்கு தள்ளுபடி

தவெக வழக்குரைஞா் மீதான கொலை முயற்சி வழக்கு தள்ளுபடி

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தவெக வழக்குரைஞா் மீதான கொலை முயற்சி வழக்கு தள்ளுபடி

Updated On :19 ஜூலை 2026, 12:02 am IST

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மயிலாடுதுறையில், தவெக வழக்குரைஞா் மீதான கொலை முயற்சி வழக்கை தள்ளுபடி செய்து முதன்மை சாா்பு நீதிபதி பி. சுதா வெள்ளிக்கிழமை உத்தரவிட்டாா்.

மயிலாடுதுறை மாவட்டம், கோடிமங்கலம் கீழத்தெருவை சோ்ந்தவா் வழக்குரைஞா் பா.சங்கா்கணேஷ். தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் தற்போது வழக்குரைஞாக உள்ள இவருக்கும், கோடிமங்கலம் ஊராட்சி முன்னாள் தலைவா் ரகுவா்மாவுக்கும் 2016-ஆம் ஆண்டு முன்விரோதம் காரணமாக தகராறு ஏற்பட்டது.

இதில் பாலையூா் காவல்நிலையத்தில் ரகுவா்மா அளித்த புகாரின் பேரில் சங்கா்கணேஷ் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினா் மீது பாலையூா் போலீஸாா் கொலை முயற்சி வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.இந்த வழக்கு மயிலாடுதுறை நீதிமன்றத்தில் 10 ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வந்தது. சங்கா்கணேஷ் சாா்பில் வழக்குரைஞா் சௌ.சிவசந்திரன் ஆஜரானாா்.

இந்நிலையில், வெள்ளிக்கிழமை முதன்மை சாா்பு நீதிபதி பி. சுதா முன்னிலையில் இவ்வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தது. இவ்வழக்கில் போதிய ஆதாரங்களை அரசு தரப்பு சமா்ப்பிக்காததால் கொலை முயற்சி வழக்கை தள்ளுபடி செய்து நீதிபதி பி.சுதா உத்தரவிட்டாா்.

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