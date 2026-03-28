மயிலாடுதுறை

தருமபுரம் ஆதீனம் கல்லூரியில் மாணவா் மன்றங்களின் நிறைவு விழா

விழாவில் பேசிய மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலரின் நோ்முக உதவியாளா் தி. முத்துக்கணியன்.

Updated On :27 மார்ச் 2026, 9:14 pm

மயிலாடுதுறை தருமபுரம் ஆதீனம் கலைக் கல்லூரியில் ஸ்ரீகுருஞானசம்பந்தா் மாணவா் மன்றங்களின் நிறைவு விழா வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது

கல்லூரிச் செயலா் இரா.செல்வநாயகம் தலைமை வகித்தாா். கல்லூரி முதல்வா் சி.சுவாமிநாதன் ஆண்டறிக்கை வாசித்தாா். தமிழ் உயராய்வுத்துறை உதவிப் பேராசிரியா் இரா.கீதாராணி வரவேற்றாா். அண்ணாமலை பல்கலைக்கழக உயிரி வேதியியல் துறை இணைப்பேராசிரியரும் தருமபுரம் ஆதீனம் கலைக் கல்லூரியின் கல்லூரிக் குழு பல்கலைகழகப் பிரதிநிதியுமான இ.பாலமுருகன் பல்வேறு போட்டிகளில் வெற்றிபெற்ற மாணவா்களுக்கு பரிசுக வழங்கி வாழ்த்துரையாற்றினாா்.

மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலரின் நோ்முக உதவியாளா் தி.முத்துக்கணியன் சிறப்புரை ஆற்றினாா்.

தமிழ் உயராய்வுத்துறை உதவிப்பேராசிரியா் பா.ஈஸ்வரி நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கினாா். தமிழ் உயராய்வுத்துறை உதவிப்பேராசிரியா் எஸ்.உமாமகேஸ்வரி நன்றி கூறினாா்.

