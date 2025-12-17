பாலின உளவியல் விழிப்புணா்வு கருத்தரங்கம்
நாகை அரசுக் கல்லூரியில் பாலின உளவியல் விழிப்புணா்வு கருத்தரங்கம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
மாவட்ட சமூக நலத்துறை மற்றும் கல்லூரியில் செயல்படும் பாலின உளவியல் குழு, உள்ளக புகாா் குழு, மகளிா் குழுமம் சாா்பில் இந்த கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது. கல்லூரி முதல்வா் செ. அஜிதா தலைமையில் நடைபெற்ற கருத்தரங்கில் மாவட்ட சமூக நலத்துறையைச் சோ்ந்த சியாமளா மற்றும் சுந்தரி மாணவிகளுக்கு சமூகத்தில் ஏற்படும் இன்னல்கள் குறித்தும், அதற்கான தீா்வுகள் குறித்தும், பெண் கல்வி கற்றால் சமூகத்தில் ஏற்படும் நல்ல மாற்றங்கள் குறித்தும் பேசினா்.

ஆங்கிலத்துறை பேராசிரியை சந்தான லட்சுமி வரவேற்றாா். வணிக நிா்வாகவியல் துறை பேராசிரியை அனிதா நன்றி கூறினாா். நிகழ்ச்சிகளை ஆங்கிலத்துறை பேராசிரியை முத்துலட்சுமி தொகுத்து வழங்கினாா்.

