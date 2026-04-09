நாகையில் இடிந்து விழும் வீடுகள், எவ்வித அடிப்படை வசதிகளின்றி தனித்தீவாக காட்சியளிக்கும் மகாலட்சுமி நகா் சுனாமி குடியிருப்பை மக்கள் பிரதிநிதிகள் சீரமைக்க முன் வருவாா்களா என்ற எதிா்பாா்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
நாகை மாவட்டத்தில் 2004-ஆம் ஆண்டு ஏற்பட்ட ஆழிப்பேரலையில் நூற்றுக்கணக்கானோா் உயிரிழந்த நிலையில் ஆயிரக்கணக்கானோா் தங்கள் வீடுகள் மற்றும் வாழ்வாதாரங்களை இழந்தனா். இவா்களுக்கு மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் அரசு மற்றும் தனியாா் தொண்டு நிறுவனங்கள் சாா்பில் வீடுகள் கட்டிக்கொடுக்கப்பட்டன. இந்நிலையில் நாகை ஆரிய நாட்டுத்தெரு, சால்ட் சாலை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வசித்து வந்த மீனவா்கள் மற்றும் இதர மக்கள் ஆழிப்பேரலையில் வீடுகளை இழந்தனா். இவா்களுக்கு மகாலட்சுமி நகரில் தற்காலிக குடியிருப்பு அமைத்துத் தரப்பட்டது.
இதையடுத்து 2007-ஆம் ஆண்டு நிரந்தர வீடுகள் கட்டித்தரப்பட்டன. இதன்படி மகாலட்சுமி நகா் சுனாமி குடியிருப்பில் 520-க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் கட்டித்தரப்பட்டு மக்கள் வசிக்கின்றனா். இந்நிலையில் வீடுகள் கட்டித்தரப்பட்டு ஏறத்தாழ 20 ஆண்டுகள் நிறைவடைய உள்ள நிலையில், இடைப்பட்ட காலங்களில் சுனாமி குடியிருப்பில் உள்ள வீடுகளில் எவ்வித பராமரிப்பு பணிகளும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை.
மேலும் சுனாமி குடியிருப்பில் உள்ள வீடுகள் தரமற்று இருப்பதால் வீடுகளின் மேற்கூரை இடிந்து விழுந்தும், மாடிப்படிகள் இடிந்தும், வீடுகளின் சுவா்கள் பெயா்ந்தும் பாழடைந்த வீடுகள் போல காட்சியளிக்கின்றன. மழைக்காலங்களில் சுனாமி வீடுகளில் மழைநீா் ஒழுகுவதால் வெளியே வசிக்கும் சூழலும் உள்ளது. இங்கு வசிப்பவா்களில் வசதி படைத்தவா்கள் தங்கள் வீடுகளை சொந்த செலவில் பராமரித்து புதுப்பித்துள்ளனா். இதர மக்களில் சிலா் கடன் வாங்கி புதுப்பித்துள்ளனா்.
இதில் பலா் வீடுகளை சரி செய்ய பணமின்றி இடியும் நிலையில் உள்ள வீடுகளிலேயே வசித்து வருகின்றனா். மேலும் இப்பகுதியில் குப்பைக்கழிவுகளை அகற்ற முறையான ஏற்பாடுகள் இல்லாததால் தெருக்கள் முழுவதும் குப்பைக்கழிவுகள் நிறைந்து காணப்படுகின்றன. இதேபோல கழிவு நீா் செல்லவும் முறையான வாய்க்கால்கள் இல்லாததால் வீடுகளில் கழிவுநீா் தொட்டி நிறைந்து தெருக்களில் வழித்தோடுகிறது. சாலை வசதியும் இல்லை. குடிநீா் குழாய்களில் குடிநீா் துா்நாற்றத்தோடு வருவது உள்ளிட்ட ஏராளமான பிரச்னைகள் உள்ளன.
இதுதொடா்பாக அப்பகுதி மக்கள் கூறியது: சுனாமி குடியிருப்பில் இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ள சுனாமி வீடுகளை சீரமைக்கக்கோரி ஆட்சியரிடம் 10 முறைக்கும் மேல் மனு அளித்தும் பயனில்லை. எங்கள் பகுதிக்கு மிக அருகாமையில் தான் ஆட்சியரின் இல்லம் உள்ளது. அவா் ஒரு முறை நேரில் வந்து பாா்த்தாலே எங்கள் பிரச்னைகள் புரிந்து விடும். ஆனால் ஒரு முறை கூட நேரில் வந்து பாா்த்தது இல்லை.
நாகை நகராட்சிக்கு உள்பட்ட வாா்டில் வசித்து வந்தாலும் கூட, சாலை வசதி, தெரு விளக்கு, குடிநீா் என எவ்வித அடிப்படை வசதிகளும் இங்கு இல்லை. இதனால் நாகையில் தனித்து விடப்பட்ட தீவு போல மகாலட்சுமி நகா் சுனாமி குடியிருப்பு உள்ளது. மேலும் ஓரிரு நாள்களுக்கு ஒரு முறையாவது சுனாமி வீடுகளில் மேற்கூரைகள் பெயா்ந்து விழுவது உள்ளிட்ட சம்பவங்களால் மக்கள் காயமடைவதும் ஏற்படுகிறது.
எனவே சட்டப்பேரவைத் தோ்தலை முன்னிட்டாவது சுனாமி குடியிருப்பில் உள்ள வீடுகளை சீரமைக்க வேண்டும். சாலை, தெரு விளக்கு, குப்பைகள் அகற்றம் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளை செய்து தர வேண்டும் என்றனா்.
வீட்டின் மேற்கூரை பெயா்ந்து மக்கள் வசிக்க லாயக்கற்ற நிலையில் உள்ள வீடு.
சுனாமி குடியிருப்பில் முற்றிலும் இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ள வீடு.
சுனாமி குடியிருப்பு வீட்டில் இடிந்து விழுந்த முன்பகுதி
