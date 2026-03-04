Dinamani
நாகப்பட்டினம்

கீழ்வேளூா், கீழையூா், தலைஞாயிறில் இன்று முதல் மாா்ச் 7 வரை குடிநீா் விநியோகம் இருக்காது

கீழ்வேளூா், கீழையூா், தலைஞாயிறு ஒன்றியத்துக்குள்பட்ட பகுதிகளில் வியாழக்கிழமை (மாா்ச் 5) முதல் 7-ஆம் தேதி வரை குடிநீா் விநியோகம் இருக்காது என தமிழ்நாடு குடிநீா் வடிகால் வாரியம் பராமரிப்புக் கோட்டம் சாா்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Updated On :4 மார்ச் 2026, 11:42 pm

இதுகுறித்து, அந்த அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு: மாவட்டத்தில் நாகை நகராட்சி, 4 பேரூராட்சிகள், 6 ஊராட்சி ஒன்றியங்களுக்குள்பட்ட 980 ஊரகக் குடியிருப்புகளுக்கான கூட்டுக் குடிநீா் திட்டம் மூலம் கொட்டாரக்குடி நீருந்து நிலையத்திலிருந்து கோடியக்கரையில் உள்ள தரைமட்ட நீா்த்தேக்க தொட்டி வரை சோதனை ஓட்டம் பிப்.18 தேதி முதல் தொடங்கியது.

சோதனை ஓட்டத்தின் போது குடிநீா் குழாய்களில் ஆங்காங்கே உடைப்பு ஏற்பட்டு, அதை சரி செய்யும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதால் வியாழக்கிழமை முதல் மாா்ச் 7-ஆம் தேதி வரை மூன்று நாள்களுக்கு கீழ்வேளுா், கீழையூா் மற்றும் தலைஞாயிறு ஒன்றியப் பகுதிகளுக்கு குடிநீா் விநியோகம் இருக்காது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

