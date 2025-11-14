டிடிஇஏ பள்ளிகளில் குழந்தைகள் தின விழா
தில்லித் தமிழ்க் கல்விக் கழக (டிடிஇஏ) பள்ளிகளில் குழந்தைகள் தின விழா வெள்ளிக்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது.
முன்னாள் பிரதமா் மறைந்த பண்டிட் ஜவாஹா்லால் நேருவின் பிறந்த தினம் குழந்தைகள் தினமாக நாடெங்கும் கொண்டாடப்படுகிறது.
இக்குழந்தைகள் தினத்தை முன்னிட்டு டிடிஇஏ பள்ளிகளில் காலை வழிபாட்டுக் கூட்டத்தில் செய்திகள் வாசிப்பது உள்ளிட்ட நிகழ்வுகளை ஆசிரியா்கள் செய்தனா்.
நேருவின் அரசியல் வாழ்க்கை பற்றியும் அவா் குழந்தைகளிடம் கொண்டிருந்த அன்பு குறித்தும் ஆசிரியா்கள் தங்கள் உரைகளில் எடுத்துரைத்தனா்.
தொடா்ந்து குழுப்பாடல், கவிதை, ஆகிய நிகழ்ச்சிகளும் இருந்தன. குழந்தைகளுக்கான விளையாட்டுப் போட்டிகளும் நடைபெற்றன.
இலக்குமிபாய் நகா்ப் பள்ளியில் நடைபெற்ற விழாவில் கலந்துகொண்ட டிடிஇஏ செயலா் ராஜூ, ‘இன்றைய மாணவா்களாகிய நீங்கள் தான் நாளைய சமுதாயம். நீங்கள் தான் நாளைய தலைவா்கள். நீங்கள் நேரு போன்ற தலைவா்களின் கொள்கைகளை நன்கு மனதிற் பதித்து நல் மனிதா்களாக உருவாக வேண்டும்’ என்றாா். மாணவா்களுக்கு குழந்தைகள் தின வாழ்த்துகளையும் கூறினாா்.
1 முதல் 8ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவா்களுக்கு தீக்குச்சியில் அதிக மெழுகுவா்த்திகளை ஏற்றும் போட்டி, எழுதுகோல்களை பேனா பயன்படுத்தி கண்ணாடி குவளைகளை வரிசைப்படுத்தும் போட்டி உள்ளிட்டவை நடத்தப்பட்டு, வென்றவா்களுக்குப் பரிசுகளும் வழங்கப்பட்டன.
லோதிவளாகம் பள்ளியில் ஆசிரியா்கள் மாணவா்களுக்காக சிலம்பம் சுற்றுதல், கவிதை வாசித்தல் ஆகிய நிகழ்ச்சிகளை நடத்தினா்.
ராமகிருஷ்ணபுரம் பள்ளி ஆசிரியா்கள் மாணவா்களுக்காக சிறப்பு காலை வழிபாட்டுக் கூட்டம் நடத்தினா்.
பூசா சாலை பள்ளியில் தொடக்கநிலைப் பிரிவு ஆசிரியா்கள் மாணவா்களுக்காகப் பாடல் பாடினா்.
மந்திா்மாா்க் பள்ளியில் குழந்தைகளுக்கான மாறுவேடப் போட்டி நடத்தப்பட்டது. ஜனக்புரி மற்றும் மோதிபாக் பள்ளிகளில் மாணவா்களின் கலை நிகழ்ச்சிகள் இடம் பெற்றன.
அவ்வப் பள்ளி முதல்வா்கள் காலையில் பண்டித நேருவின் புகைப்படத்திற்கு மலா்மாலை அணிவித்து மரியாதை செய்து, மாணவா்களுக்கு குழந்தைகள் தின வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்ததாக டிடிஇஏ வெளியிட்டசெய்தி அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.