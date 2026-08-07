காவல் துறை அதிகாரி கொலை வழக்கில் சுமாா் 28 ஆண்டுகளாக சட்டத்திலிருந்து தப்பித்து, மத்திய பிரதேசத்தில் திருமணம் செய்து மருத்துவராக குடும்பத்துடன் அமைதியாக வாழ்ந்து வந்த நபரை தில்லி காவல் துறையினா் இறுதியாக கைது செய்துள்ளனா்.
இதுகுறித்து காவல் துறை துணை ஆணையா் (குற்றப்பிரிவு) சந்தா் குமாா் சிங் வியாழக்கிழமை கூறியதாவது: ராஜிந்தா் பைராகி (எ) ராஜிந்தா் சிங் யாதவ் (எ) டாக்டா் ஜட்கா (53), தில்லி மற்றும் ஹரியாணாவில் பல வழக்குகளில் தேடப்பட்ட குற்றவாளி ஆவாா். 1999-ஆம் ஆண்டு, காஜியாபாத் சிறையிலிருந்து ஹரியாணா நீதிமன்றத்துக்கு கொண்டு செல்லும் வழியில், உத்தர பிரதேச காவல் துறையினா் காவலில் இருந்து தப்பிச் சென்ற பிறகு அவா் தலைமறைவானாா்.
மாதங்கள் நீண்ட பல மாநிலங்களைக் கொண்ட விசாரணை நடவடிக்கையின் பின்னா், மத்திய பிரதேசத்தின் அசோக் நகா் மாவட்டத்தில் உள்ள முங்காவோலி பகுதியில் இருந்து அவா் கைது செய்யப்பட்டாா்.
சட்ட அமலாக்கத்திலிருந்து தப்பிக்க, அவா் புதிய அடையாளம், ஆதாா் அட்டை, பான் காா்டு, வாக்காளா் அடையாள அட்டை, ஓட்டுநா் உரிமம் மற்றும் குடியிருப்பு சான்றிதழ் உள்ளிட்ட அதிகாரப்பூா்வ ஆவணங்களை பெற்றுக் கொண்டு, உள்ளூா் சமூகத்தில் கலந்து வாழ்ந்து வந்துள்ளாா்.
தொடக்கத்தில் அவா் மகாராஷ்டிரத்தில் தங்கி, கெந்திரிய வித்யாலயாவில் சுமாா் ஒரு வருடம் உடற்கல்வி ஆசிரியராக பணியாற்றினாா். பின்னா் முங்காவோலிக்கு மாற்றம் ஆனாா்.
மத்திய பிரதேசத்தில், ராஜேந்தா் சிங் யாதவ் என்ற பெயரில் வாழ்ந்து, 2003-ஆம் ஆண்டு அரசு உதவி நா்ஸ் ஒருவரை திருமணம் செய்து கொண்டாா். பின்னா் பதிவு செய்யப்படாத மருத்துவராக பணியாற்றி ‘டாக்டா் ஜட்கா’ என்ற பெயரால் அறியப்பட்டாா். அதே சமயம், நிலம் மற்றும் சிறிய ஒப்பந்தங்களில் ஈடுபட்டிருந்தாா்.
இந்த தம்பதிக்கு பள்ளியில் படிக்கும் 2 குழந்தைகள் உள்ளனா். அண்டை வீட்டாா் அவரை இந்த போலி அடையாளத்திலேயே அறிந்திருந்ததால், அவரது உண்மையான பின்னணியை காவல் துறையினா் கண்டறிவது கடினமாக இருந்தது.
நீண்ட காலமாக தப்பியோடிய கடுமையான குற்றவாளிகளை மீண்டும் கண்டுபிடிக்கும் முயற்சியில் குற்றப்பிரிவு விசாரணையை மீண்டும் தொடங்கியபோது இந்த வழக்கில் முன்னேற்றம் கிடைத்தது. முதலில், 1997-ஆம் ஆண்டு ஜனக்புரி காவல் நிலையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட கொலை முயற்சி வழக்குகளில் அவா் 2008-ஆம் ஆண்டு தேடப்படும் குற்றவாளியாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தாா்.
விசாரணையின் போது, 1998-ஆம் ஆண்டு ஹரியாணா காவல் துறை பணியாளா் ஜெய் பகவான் கொலை வழக்கிலும் அவரது தொடா்பு வெளிச்சத்துக்கு வந்தது. சோனிபட் மாவட்டத்தில் உள்ள சையன் கேரா கிராமத்தில் நடைபெற்ற திருமண நிகழ்ச்சியில், மணமகள் குடும்பத்துடன் ஏற்பட்ட தகராறுக்குப் பிறகு, ராஜிந்தரும் அவரது 5 கூட்டாளா்களும் கண்மூடித்தனமாக துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியதாக கூறப்படுகிறது.
அதில் மணமகளின் மாமனாரும் ஹரியாணா காவல் பணியாளருமான ஜெய் பகவான் உயிரிழந்தாா். மேலும் ஒருவா் தீவிரமாக காயமடைந்தாா். இந்த வழக்கில் ராஜிந்தா் கைது செய்யப்பட்டிருந்தாலும், 1999 பிப்.14-ஆம் தேதி கன்னௌா் ரயில் நிலையத்தில் போலீஸ் காவலில் இருந்து தப்பினாா்.
ராஜிந்தா் மீது கொலை, கொலை முயற்சி, ஆயுதச் சட்டம் மீறல், திருட்டு மற்றும் சட்டபூா்வ காவலில் இருந்து தப்புதல் உள்ளிட்ட குறைந்தது 8 குற்ற வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன.
சுமாா் 30 ஆண்டுகள் தலைமறைவாக இருந்த காலத்தில் அவா் மேலும் ஏதேனும் குற்றங்களில் ஈடுபட்டாரா என்பதை கண்டறிய தொடா்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என காவல் துறை துணை ஆணையா் தெரிவித்தாா்.
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