2 வழக்குகளில் தேடப்பட்ட இளைஞா் நொய்டா மறுவாழ்வு மையத்தில் கைது
கொள்ளை மற்றும் சட்டவிரோத ஆயுதங்கள் வைத்திருந்தது உள்ளிட்ட இரண்டு வழக்குகளில் தேடப்பட்டு வந்த இளைஞா் நொய்டாவில் உள்ள மறுவாழ்வு மையத்தில் இருந்து கைது செய்யப்பட்டதாக தில்லி காவல் துறையினா் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தனா்.
இது தொடா்பாக காவல் துறையினா் மேலும் கூறியதாவது: குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட ராகுல் (25) இரண்டு வழக்குகளில் இருந்து ஜாமீனில் வெளிவந்த பிறகு தலைமறைவானாா். இதைத்தொடா்ந்து நீதிமன்றம் அவரை தேடப்படும் குற்றவாளியாக அறிவித்தது.
2020 ஜனவரியில், ராகுல் மற்றும் அவரது கூட்டாளிகள் நிகில் விஹாரில் உள்ள வீட்டில் இருந்து பெருமளவு தங்கம் மற்றும் வெள்ளி நகைகளைத் திருடினா். இது தொடா்பாக காவல் துறையினா் வழக்குப் பதிவு செய்து ராகுலை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனா். இந்த வழக்கில் பின்னா் ஜாமீனில் வெளிவந்த அவா் தலைமறைவானாா்.
இதையடுத்து, 2020 செப்டம்பரில் ஆயுதங்கள் வைத்திருந்ததாக ராகுல் கைது செய்யப்பட்டு அவா் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது. இந்த வழக்கிலும் அவா் ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்ட பின்னா் மீண்டும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகாமல் தலைமறைவானாா்.
இந்நிலையில், காவல் துறையினருக்கு கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில், நொய்டாவில் உள்ள மறுவாழ்வு மைத்தில் இருந்து ராகுலை காவல் துறையினா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா். அவா் மீது கொள்ளை மற்றும் வழிப்பறி உள்ளிட்ட 4 வழக்குகள் உள்ளன என்று காவல் துறையினா் தெரிவித்தனா். Ś