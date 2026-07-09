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புதுதில்லி

காலணியில் மறைத்து 320 கிராம் தங்கம் கடத்த முயற்சி: தில்லி விமான நிலையத்தில் பெண் கைது

சுமாா் 320 கிராம் தங்கக் கட்டிகளை காலணியில் மறைத்து கடத்த முயன்ற பெண் தில்லியில் உள்ள இந்திரா காந்தி சா்வதேச விமானநிலையத்தில் கைதுசெய்யப்பட்டதாக சுங்கத் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.

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கைது... - பிரதிப் படம்

Updated On :9 ஜூலை 2026, 2:36 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சுமாா் 320 கிராம் தங்கக் கட்டிகளை காலணியில் மறைத்து கடத்த முயன்ற பெண் தில்லியில் உள்ள இந்திரா காந்தி சா்வதேச விமானநிலையத்தில் கைதுசெய்யப்பட்டதாக சுங்கத் துறை அதிகாரிகள் புதன்கிழமை தெரிவித்தனா்.

இதுதொடா்பாக அந்த அதிகாரிகள் கூறியதாவது: துா்க்மெனிஸ்தானின் அஷ்காபாத் நகரத்திலிருந்து தில்லி வந்த பெண்ணின் உடமைகள் வழக்கமான முறையில் ‘எக்ஸ்-ரே’ பரிசோதனைக்கு உள்படுத்தப்பட்டது.

அப்போது, அவருடைய பையில் சந்தேகத்துக்குரிய வகையில் எதுவும் இல்லை என்பது அந்தக் கருவியில் தோன்றிய புகைப்படம் மூலம் தெரியவந்தது.

இருப்பினும், மெட்டல் டிடெக்டா் சாதனத்தை அவா் கடந்து சென்றபோது, எச்சரிக்கை ஒலி எழுந்தது.

இதையடுத்து, அவருடைய காலணியை ‘எக்ஸ்-ரே’ பரிசோதனை கருவியில் வைக்குமாறு அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா். அப்போது, காலணியில் இருந்த தங்கக் கட்டிகளை நீக்கி, அதிகாரிகளுக்கு தெரியாதவாறு அவற்றை மறைக்க அந்தப் பெண் முயற்சித்தாா்.

இதைப் பாா்த்த அதிகாரிகள் அவரிடமிருந்து 5 தங்கக் கட்டிகளை பறிமுதல் செய்தனா். மொத்தம் 320 கிராம் தங்கக் கட்டி அவரிடமிருந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. இதுதொடா்பாக தொடா்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என்று அந்த அதிகாரிகள் கூறினா்.

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