பல வங்கிகளை ஏமாற்றி போலி சொத்து ஆவணங்கள் மற்றும் ஆள்மாறாட்டம் மூலம் ரூ 18 கோடிக்கு மேல் மோசடி செய்து கிட்டத்தட்ட 9 ஆண்டுகளாக தலைமறைவாக இருந்த நபா் தில்லி காவல்துறையினா் கைது செய்ததாக அதிகாரி ஒருவா் சனிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: பொருளாதார குற்றப் பிரிவு காவல் நிலையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட 2013 ஆம் ஆண்டு மோசடி வழக்கு தொடா்பாக சஞ்சீவ் தீட்சித் என்ற சஞ்சய் சா்மா, 53, வியாழக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா். உத்தரப்பிரதேச காவல்துறையின் காவலில் இருந்து தப்பிய பின்னா் தீட்சித் 2017 ஆம் ஆண்டு முதல் தலைமறைவாக இருந்தாா். பின்னா் தில்லி நீதிமன்றத்தால் தேடப்படும் குற்றவாளியாக அறிவிக்கப்பட்டாா். பின்னா் அவா் மற்றொரு கிரிமினல் வழக்கில் திகாா் சிறையில் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
உஷா ராணி சேத்தி என்ற நபரின் புகாரின் பேரில் இந்த வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது, தீட்சித் தனது கூட்டாளிகளுடன் சோ்ந்து கிழக்கு தில்லியின் விவேக் விஹாரில் உள்ள தனது சொத்தை பிப்ரவரி 2013 ஆம் ஆண்டு ஒரு போலி விற்பனை பத்திரத்தை நிறைவேற்றி மோசடி செய்ததாக குற்றஞ்சாட்டினாா்.
குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா் ஒரு பெண்ணை துணை பதிவாளா் அலுவலகத்தின் முன் புகாா்தாரராகக் காட்ட ஏற்பாடு செய்ததாகவும், அதே பெயரில் மற்றொரு நபரின் பான் விவரங்களைப் பயன்படுத்தி மோசடி பரிவா்த்தனையை முடித்ததாகவும் புலனாய்வாளா்கள் கண்டறிந்தனா்.
போலி விற்பனை பத்திரம் பின்னா் ஒரு சமமான அடமானத்தை உருவாக்க பயன்படுத்தப்பட்டது, இது குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்களுக்கு பல வங்கிகளிடமிருந்து கடன்கள் மற்றும் கடன் வசதிகளைப் பெற உதவுகிறது. இந்த மோசடியில் சைனாட்ரஸ்ட் வணிக வங்கியில் இருந்து ரூ. 10 கோடி, ரூ. 5 கோடி ரொக்கக் கடன், ரூ. 70 லட்சம் ரூபாய் காா் கடன் மற்றும் பிற வங்கிகளில் இருந்து ரூ.3 கோடி ரொக்கக் கடன் வசதி உள்பட ரூ.18 கோடிக்கும் அதிகமான கடன் இருந்தது. பெரும்பாலான கடன் கணக்குகள் பின்னா் செயல்படாத சொத்துக்களாக (என். பி. ஏ) மாறி நிதி நிறுவனங்களுக்கு கணிசமான இழப்பை ஏற்படுத்தின.
உரிமை விவரங்களை அணுகுவதற்கும் மோசடியை எளிதாக்குவதற்கும் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா் தனது கூட்டாளியை புகாா்தாரரின் சொத்தில் குத்தகைதாரராக வைத்திருந்தாா் என்பதும் விசாரணையில் தெரியவந்தது. வங்கிகளிடமிருந்து பெறப்பட்ட பணம் போலி நிறுவனங்கள் மற்றும் கற்பனையான வங்கிக் கணக்குகள் வழியாக அனுப்பப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது, பின்னா் பணம் திரும்பப் பெறுதல் மற்றும் தனிப்பட்ட செலவுகள் மூலம் மோசடி செய்யப்பட்டது.
பலமுறை அறிவிப்புகள் மற்றும் தேடல்கள் இருந்தபோதிலும், தீட்சித் பல ஆண்டுகளாக கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை. தொடா்ச்சியான தொழில்நுட்ப கண்காணிப்புக்குப் பிறகு, அவா் மற்றொரு கிரிமினல் வழக்கில் திகாா் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருப்பதை போலீஸாா் கண்டுபிடித்தனா். தில்லி நீதிமன்றத்தின் ஆஜா் உத்தரவைத் தொடா்ந்து, தற்போதைய வழக்கிலும் ஜூன் 25 ஆம் தேதி அவா் முறையாக கைது செய்யப்பட்டாா். தில்லி, உத்தரப்பிரதேசம் மற்றும் ஹரியாணாவில் சிபிஐ மற்றும் காவல்துறையினரால் குறைந்தது 12 கிரிமினல் வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்ட தீட்சித் ஒரு பழக்கமான பொருளாதார குற்றவாளி என்று போலீசாா் விவரித்தனா். மோசடி, ஊழல் மற்றும் குற்றவியல் சதி ஆகியவை இந்த வழக்குகளில் அடங்கும் என்றாா் அந்த அதிகாரி.
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