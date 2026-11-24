நவ.26-இல் அரசமைப்புச் சிறப்பு தின நிகழ்ச்சி: அமித் ஷா பங்கேற்பு; தில்லி பாஜக ஏற்பாடு
அரசமைப்புச் சட்ட கெளரவ தினத்தையொட்டி, தில்லி பாஜக சாா்பில் நவ.26-ஆம் தேதி சிவிக் சென்டரில் விழா நடத்தப்படவுள்ளது. இதில் மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா சிறப்பு விருந்தினராகப் பங்கேற்று சிறப்புரையாற்ற உள்ளாா் என்று கட்சித் தலைவா்கள் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தனா்.
அமித் ஷா - கோப்புப் படம்
அரசமைப்புச் சட்ட கெளரவ தினத்தையொட்டி, தில்லி பாஜக சாா்பில் நவ.26-ஆம் தேதி சிவிக் சென்டரில் விழா நடத்தப்படவுள்ளது. இதில் மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா சிறப்பு விருந்தினராகப் பங்கேற்று சிறப்புரையாற்ற உள்ளாா் என்று கட்சித் தலைவா்கள் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தனா்.
தில்லி பாஜக தலைவா் ஹா்ஷ் மல்ஹோத்ரா தலைமையில் நடைபெறும் இந்த நிகழ்ச்சியில், முதல்வா் ரேகா குப்தா உரையாற்ற உள்ளாா். தில்லி எம்.பி.க்கள் மற்றும் அறிஞா்களும் பங்கேற்க உள்ளனா்.
இதுகுறித்து செய்தியாளா்களிடம் ஹா்ஷ் மல்ஹோத்ரா கூறியதாவது: அரசமைப்புச் சட்டத்தை உருவாக்கிய டாக்டா் பி.ஆா். அம்பேத்கருக்கு மரியாதை செலுத்துவதுடன், அரசமைப்புச் சட்டத்தின் மதிப்புகள் மற்றும் கொள்கைகள் குறித்து மக்களிடையே விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்துவதே இந்நிகழ்ச்சியின் நோக்கமாகும்.
அரசமைப்புச் சட்டம் என்பது வெறும் ஆவணம் மட்டுமல்ல; நாட்டின் 140 கோடி மக்களின் நம்பிக்கை மற்றும் எதிா்பாா்ப்புகளைப் பிரதிபலிப்பதாகும். இந்நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க தில்லியைச் சோ்ந்த அறிவுஜீவிகள், பட்டயக் கணக்காளா்கள், வழக்குரைஞா்கள், மருத்துவா்கள், பேராசிரியா்கள், ஆசிரியா்கள், மாணவா்கள் உள்ளிட்டோருக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அரசமைப்புச் சட்ட கெளரவப் பிரசார இயக்கத்தின்’ கீழ், சமத்துவம், சமூக நல்லிணக்கம், நீதி உள்ளிட்ட அரசமைப்புச் சட்டக் கொள்கைகள் குறித்து விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தும் நிகழ்ச்சிகளை தில்லி பாஜக நடத்தி வருகிறது. பிரதமா் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு, அரசமைப்புச் சட்டத்தின் 370-ஆவது பிரிவை ரத்து செய்தது, முத்தலாக் முறைக்கு எதிராகச் சட்டம் இயற்றியது உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகள் அரசமைப்புச் சட்டக் கொள்கைகளைக் காப்பதில் அரசின் உறுதிப்பாட்டைப் பிரதிபலிக்கிறது என்றாா்.
அம்பேத்கரையும் அரசமைப்புச் சட்டத்தையும் காங்கிரஸ் பல ஆண்டுகளாக அவமதித்து வந்ததாகக் குற்றஞ்சாட்டிய மல்ஹோத்ரா, 1952, 1954 தோ்தல்களில் அம்பேத்கா் தோல்வியடைந்தது, 1975-இல் அவசரநிலை பிரகடனப்படுத்தப்பட்டது ஆகியவற்றைச் சுட்டிக்காட்டினாா். அரசமைப்புச் சட்டத்தில் காங்கிரஸ் மேற்கொண்ட திருத்தங்கள், ஷா பானு வழக்கில் உச்சநீதிமன்றத் தீா்ப்பை மாற்றியமைத்தது ஆகியவற்றையும் அவா் விமா்சித்தாா்.
ஆம் ஆத்மி கட்சியையும் விமா்சித்த அவா், அரசமைப்புச் சட்டத்தின் மதிப்புகளுக்கு அக்கட்சி மதிப்பளிக்கவில்லை என்று குற்றஞ்சாட்டினாா். முன்னாள் முதல்வா் அரவிந்த் கேஜரிவால், கடமைப் பாதை பகுதியில் நடத்திய போராட்டத்தையும், மதுபானக் கொள்கை முறைகேடு வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டபோது முதல்வா் பதவியை ராஜிநாமா செய்ய மறுத்ததையும் அவா் குறிப்பிட்டாா்.
இந்த விழாவில் பொதுமக்கள் திரளாகப் பங்கேற்க வேண்டும் என்று தில்லி பாஜக ஊடகப் பிரிவுத் தலைவா் பிரவீண் சங்கா் கபூா் கேட்டுக்கொண்டாா்.
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