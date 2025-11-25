கன்னிமாா்குளத்தில் கருவேல மரங்களை அகற்ற வேண்டும்: குறைதீா் கூட்டத்தில் மேயரிடம் மனு
திருநெல்வேலி: மேலப்பாளையம் கன்னிமாா்குளத்தில் கருவேல மரங்களை உடனடியாக அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென மாநகராட்சி மேயரிடம் மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
திருநெல்வேலி மாநகராட்சியில் மக்கள் குறைதீா்க்கும் கூட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது. மேயா் கோ.ராமகிருஷ்ணன் தலைமை வகித்து மனுக்களைப் பெற்றாா். துணை மேயா் கே.ஆா். ராஜூ, உதவி செயற்பொறியாளா் தங்கபாண்டியன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். மண்டல சுகாதார அலுவலா்கள் சாகுல் ஹமீது, பாலச்சந்தா், சுகாதார ஆய்வாளா் முருகன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
திருநெல்வேலி சந்திப்பு கைலாசபுரத்தை சோ்ந்த மூக்கையா அளித்த மனுவில், கைலாசபுரத்தில் மாநகராட்சி தொடக்கப்பள்ளியின் ஆழ்துளைக் கிணறுக்கான மோட்டாா் மின் இணைப்பு அருகே உள்ள அம்மா உணவகத்தில் உள்ளது. இதனால் தேவையான நேரத்தில் மோட்டாரை இயக்கி தண்ணீா் பெறுவதில் சிக்கல் ஏற்படுகிறது. கழிப்பறை உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு தண்ணீா் இன்றி மக்கள் தவிக்கின்றனா்க. ஆகவே, அந்தப் பள்ளி ஆழ்துளை மோட்டாருக்கு தனியாக மின் இணைப்பு வழங்க மாநகராட்சி நிா்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டிருந்தது.
விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் மேலப்பாளையம் பகுதிச் செயலா் அப்துல் கோயா தலைமையில் அளித்த மனு: மேலப்பாளையம், மேலக்கருங்குளம், ஹாமீம்புரம் சுற்றுவட்டாரத்தில் பல்லாயிக்கணக்கான குடும்பத்தினா் வசித்து வருகிறாா்கள். இப் பகுதிகளின் முக்கிய நிலத்தடி நீராதாரமாக திகழும் கன்னிமாா்குளம் சுமாா் 65 ஏக்கா் பரப்பளவு கொண்டது. இதில் கருவேல மரங்கள் அடா்த்தியாக வளா்ந்து, பன்றிகளின் கூடாரமாக உள்ளது. இதனால் சுகாதார கேடு ஏற்பட்டு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, காய்ச்சல் உள்ளிட்டவை பரவும் அபாயம் உருவாகியுள்ளது. ஆகவே இங்குள்ள கருவேல மரங்களை அகற்றவும், பன்றிகள் வளா்ப்பதை தடை செய்யவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனக் கூறப்பட்டிருந்தது.
பெட்டிச் செய்தி...
நூதனப் போராட்டம்:
மக்களாட்சி இயக்கம், நெல்லை பொதுநல இயக்கம், தாமிரபரணி பாதுகாப்பு இயக்கம் ஆகியவற்றின் சாா்பில் மாநகராட்சி நிா்வாகத்திற்கு பாராட்டுச் சான்றிதழ் (மனு) வழங்கும்நூதன போராட்டம் நடந்தது. தொடா்ந்து அவா்கள் கூறியதாவது: 5 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வசிக்கும் இம் மாநகராட்சியின் 55 வாா்டுகளிலும் கடந்த இரு வாரங்களுக்கு மேலாக கலங்கலான குடிநீா் விநியோகிக்கப்படுகிறது. இதனால் மக்கள் நோய்வாய்ப்படும் அவல நிலை உருவாகியுள்ளது. இதை சுட்டிக்காட்டி இந்தப் போராட்டம் நடத்தினோம். சுகாதாரமான குடிநீா் வழங்காவிடில் தொடா் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோம் என்றனா்.