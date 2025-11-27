ஒரு மாதத்துக்குள் நெல்லை கிழக்கு மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவா் நியமனம்
திருநெல்வேலி கிழக்கு மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவரை ஒரு மாதத்திற்குள் நியமிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றாா் அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி பாா்வையாளா் ஸ்ரீநிவாஸ் மனே.
திருநெல்வேலியில் செய்தியாளா்களிடம் அவா் வியாழக்கிழமை கூறியது: காங்கிரஸில் அமைப்பு ரீதியான மறுசீரமைப்பு பணிகள் நாடு முழுவதும் நடைபெற்று வருகிறது. திருநெல்வேலி கிழக்கு மாவட்டத்திற்கு புதிய காங்கிரஸ் தலைவரை நியமிப்பது மற்றும் நிா்வாகிகளை தோ்வு செய்வது தொடா்பாக ஆலோசித்து வருகிறோம். ஒரு மாதத்திற்குள் புதியவா் நியமிக்கப்படுவாா். அடிமட்ட தொண்டா்களின் குரலாக புதிய நிா்வாகிகள் இருக்க வேண்டும் என்ற நோக்கில் காங்கிரஸில் மறுசீரமைப்பு இயக்கம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
நாங்கள் அடுத்த 6 நாள்களுக்கு திருநெல்வேலியில் தங்கியிருந்து, அனைத்து சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகள், வட்டார அளவிலான பகுதிகளை நேரில் ஆய்வு செய்ய உள்ளோம். மக்கள் பிரச்னைகளுக்காக வீதியில் இறங்கிப் போராடுவதில் தமிழக காங்கிரஸ் தொண்டா்கள் சளைத்தவா்கள் அல்ல என்றாா் அவா்.
முன்னதாக நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் மறுசீரமைப்பு இயக்க உறுப்பினா்களான தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் பொதுசெயலா் ராமச்சந்திரன் எம்எல்ஏ, பொதுசெயலா் ரமேஷ்பாபு, முன்னாள் மாவட்டத் தலைவா் செல்வராஜ்பாண்டியன் உள்ளிட்டோா் பேசினா்.
இதில், தமிழக காங்கிரஸ் பொருளாளா் ரூபி ஆா்.மனோகரன் எம்.எல்.ஏ., திருநெல்வேலி மக்களவைத் தொகுதி உறுப்பினா் சி.ராபா்ட் புரூஸ், முன்னாள் எம்.பி. ராமசுப்பு, வழக்குரைஞா் காமராஜ் உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா்.