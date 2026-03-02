Dinamani
பாளை.யில் மண்ணெண்ணெய் குண்டு வீச்சு விவகாரம்: 3 போ் கைது

பாளையங்கோட்டை அருகே பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவா் நினைவு ஸ்தூபி மீது மண்ணெண்ணெய் குண்டு வீசப்பட்ட சம்பவத்தில் 3 பேரை கைது செய்து போலீஸாா் விசாரணை

2 மார்ச் 2026, 11:29 pm

பாளையங்கோட்டை அருகே பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவா் நினைவு ஸ்தூபி மீது மண்ணெண்ணெய் குண்டு வீசப்பட்ட சம்பவத்தில் 3 பேரை கைது செய்து போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.

பாளையங்கோட்டை அருகே திம்மராஜபுரத்தில் உள்ள பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவரின் உருவப்படம் வைக்கப்பட்ட சிறிய நினைவு ஸ்தூபி மீது ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை மா்மநபா்கள் மண்ணெண்ணெய் குண்டுகளை வீசிவிட்டு தப்பினா்.

இதில், உருவப்படம் மற்றும் படம் வைக்கப்பட்டிருந்த சிறிய மண்டபம் தீயில் எரிந்து சேதமாகின. இத்தகவல் அறிந்த பாளையங்கோட்டை போலீஸாா் சம்பவ இடத்தில் விசாரணை மேற்கொண்டனா்.

இதனிடையே, சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட நபா்களை கைது செய்யக் கோரி திம்மராஜபுரம் மக்கள் நூற்றுக்கணக்கானோா் திரண்டு அப்பகுதியில் மறியலில் ஈடுபட்டனா். அங்கு அசம்பாவிதம் நிகழாமல் தடுக்க போலீஸாா் குவிக்கப்பட்டனா்.

இந்நிலையில், இச்சம்பவம் தொடா்பாக, பாளையங்கோட்டையைச் சோ்ந்த ராஜா (23), மூா்த்தி (23), முருகன் (22) ஆகிய மூவரையும் போலீஸாா் திங்கள்கிழமை கைது செய்த விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.

