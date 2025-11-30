நாகா்கோவில் அருகே பைக் விபத்து: கட்டடத் தொழிலாளி உயிரிழப்பு
நாகா்கோவில் அருகே சனிக்கிழமை இரவு நேரிட்ட பைக் விபத்தில் கட்டடத் தொழிலாளி பலியானாா்.
நாகா்கோவிலை அடுத்த அருமநல்லூா், காந்தி நகரைச் சோ்ந்தவா் சதீஷ் (22). கட்டடத் தொழிலாளியான இவா், சனிக்கிழமை இரவு வேலை முடிந்து வீட்டுக்கு பைக்கில் திரும்பிக் கொண்டிருந்தாராம். வீட்டருகே வந்தபோது, பைக் கட்டுப்பாட்டை இழந்து மின் கம்பம் மீது மோதியதாம். இதில், அவா் உயிரிழந்தாா்.
சடலத்தை பூதப்பாண்டி போலீஸாா் மீட்டு ஆசாரிப்பள்ளம் அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா்; மேலும், வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.
குழித்துறை அருகே திருத்துவபுரம், குஞ்சச்சன்விளையைச் சோ்ந்த லீலா (65) என்பவா், சனிக்கிழமை இரவு குழித்துறையில் பொருள்கள் வாங்கிவிட்டு சாலையைக் கடக்க முயன்றாராம். அப்போது, நாகா்கோவிலிலிருந்து திருத்துவபுரம் நோக்கி வந்த காா் அவா் மீது மோதியதாம். இதில், அவா் உயிரிழந்தாா்.
சடலத்தை களியக்காவிளை போலீஸாா் மீட்டு கூறாய்வுக்காக குழித்துறை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா்; காா் ஓட்டுநரான அழகியபாண்டியபுரம் சங்கரலிங்கம்பாறை கீழத்தெருவைச் சோ்ந்த முருகேசன் மகன் மணிகண்டன் (28) மீது வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.