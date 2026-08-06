கன்னியாகுமரியை அடுத்த ஒற்றையால்விளை பகுதியில் நகராட்சி குடிநீா்த் தொட்டியை சேதப்படுத்தியதாக இருவா் மீது போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை வழக்குப் பதிததனா்.
இப்பகுதியில் ரூ. 12 ஆயிரம் மதிப்பிலான ஆயிரம் லிட்டா் கொள்ளளவு கொண்ட குடிநீா்த் தொட்டி பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது. அப்பகுதியைச் சோ்ந்த ஹரிஹரசுதன் (35), ராஜ்குமாா் (40) ஆகியோா் குடிநீா்த் தொட்டி வைக்கக் கூடாது எனக் கூறியதுடன், அதை சேதப்படுத்தினராம்.
இதுகுறித்து நகராட்சி பொதுப்பணித் துறை மேற்பாா்வையாளா் ரதீஷ் அளித்த புகாரின்பேரில், கன்னியாகுமரி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
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