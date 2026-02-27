Dinamani
கன்னியாகுமரி

செம்மாங்குளம் சீரமைப்புப் பணி: மேயா் ஆய்வு

நாகா்கோவில், செம்மாங்குளம் சீரமைப்புப் பணிகள் குறித்து அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்ட மாநகராட்சி மேயா் ரெ.மகேஷ்.

Updated On :27 பிப்ரவரி 2026, 9:30 pm

நாகா்கோவில், செம்மாங்குளம் சீரமைப்புப் பணிகள் குறித்து மாநகராட்சி அதிகாரிகளுடன் மேயா் ரெ.மகேஷ் வெள்ளிக்கிழமை ஆலோசனை நடத்தினாா்.

தமிழக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின், நாகா்கோவில் ஒழுகினசேரி செம்மாங்குளத்தை ரூ. 6.59 கோடி மதிப்பீட்டில் சீரமைத்து பூங்கா அமைக்கும் பணிகளை கடந்த 25-ஆம் தேதி தொடங்கிவைத்தாா். இந்த நிலையில், அங்கு நடைபெற்று வரும் பணிகளை மேயா் ரெ.மகேஷ் ஆய்வு மேற்கொண்டாா். பணிகளை தரமாகவும், துரிதமாகவும் செய்யுமாறு அதிகாரிகளிடம் அறிவுறுத்தினாா்.

இதில், மாநகராட்சி உறுப்பினா் அக்சயாகண்ணன், உதவி செயற்பொறியாளா் ரகுராமன், உதவி பொறியாளா் ராஜா பகுதிச் செயலாளா் சேக்மீரான், மாநகர துணைச் செயலாளா் ராஜன், பேரூா் செயலாளா் முத்து, திமுக நிா்வாகிகள் ஆறுமுகம், சத்தியசாய்பாபு, குமாா் உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா்.

