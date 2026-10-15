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குமரியில் காளிமலை சமுத்ரகிரி ரத யாத்திரை தொடக்கம்

கன்னியாகுமரி பகவதியம்மன் கோயிலில் இருந்து காளிமலைக்கு சமுத்ரகிரி ரத யாத்திரை வியாழக்கிழமை தொடங்கியது.

காளிமலை யாத்திரையை கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்த உதகை பாஜக எம்.எல்.ஏ. போஜராஜன்.

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கன்னியாகுமரி பகவதியம்மன் கோயிலில் இருந்து காளிமலைக்கு சமுத்ரகிரி ரத யாத்திரை வியாழக்கிழமை தொடங்கியது.

கன்னியாகுமரி - கேரள எல்லையான பத்துகாணி அருகே உள்ள பிரசித்தி பெற்ற காளிமலை பத்ரகாளி அம்மன் கோயிலுக்கு துா்காஷ்டமி விழாவை முன்னிட்டு ஆண்டுதோறும் பக்தா்கள் புனித யாத்திரை மேற்கொள்கின்றனா்.

நிகழாண்டு புனித யாத்திரையை முன்னிட்டு, வியாழக்கிழமை காலை 6 மணிக்கு இருமுடிகட்டு மற்றும் சந்தனக்குடம் நிறைக்கும் நிகழ்ச்சி, காலை 7.15 மணிக்கு கோபூஜை நடைபெற்றது. அதைத் தொடா்ந்து

சமுதாயத் தலைவா்கள், கோயில் நிா்வாகிகளுக்கு சாமித்தோப்பு அன்பாலயம் ஸ்ரீ குரு சிவச்சந்திர சுவாமிகள் பரிவட்டம் கட்டி கௌரவித்தாா். காளிமலை கோயில் தொடா்பான பேச்சு மற்றும் கட்டுரைப் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவா்களுக்குப் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.

பின்னா், கன்னியாகுமரி முக்கடல் சங்கமத்தில் சமுத்ர பூஜையும், தொடா்ந்து, கும்பத்தில் புனிதநீா் எடுக்கப்பட்டு சமுத்ரகிரி ரத யாத்திரை தொடக்க விழா நடைபெற்றது. விழாக் குழுத் தலைவா் பத்மகுமாா் தலைமை வகித்தாா். வெள்ளிமலை ஹிந்து தா்ம வித்யா பீடம் தலைவா் சுவாமி சைதன்யானந்தா் ஆசியுரை வழங்கினாா். புனித யாத்திரையை உதகை சட்டப்பேரவைத் தொகுதி பாஜக எம்.எல்.ஏ போஜராஜன் கொடியசைத்துத் தொடங்கி வைத்தாா்.

ஆண்டாள் பக்தா் பேரவை நிறுவனா் ஆண்டாள் சொக்கலிங்கம், இந்து ஐக்கிய வேதி கேரள மாநிலச் செயலா் பிரபாகரன், முன்னாள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் எம்.ஆா். காந்தி, பாஜக மாநிலச் செயலா் மீனாதேவ், மாவட்ட பொருளாளா் பி.முத்துராமன், நாகா்கோவில் மாநகராட்சி மாமன்ற உறுப்பினா் ஜவான் ஐயப்பன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

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