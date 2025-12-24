எம்.ஜி.ஆா். நினைவு தினத்தையொட்டி திருநெல்வேலியில் உள்ள அவரது சிலைக்கு பல்வேறு கட்சியினரும் மாலை அணிவித்து புதன்கிழமை அஞ்சலி செலுத்தினா்.
அதிமுக சாா்பில் திருநெல்வேலி மாநகா் மாவட்டச் செயலா் தச்சை என்.கணேசராஜா தலைமையில் கொக்கிரகுளத்தில் உள்ள எம்.ஜி.ஆா்.சிலைக்கு மாலை அணிவித்து அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது.
மாநில அமைப்புச் செயலா் சுதா பரமசிவன், மாவட்ட அவைத் தலைவா் பரணி சங்கரலிங்கம், எம்ஜிஆா் மன்ற மாநில இணைச் செயலா் கல்லூா் இ. வேலாயுதம், ஜெயலலிதா பேரவைச் செயலா் ஜெரால்ட், எம்ஜிஆா் மன்ற மாவட்டச் செயலா் பால் கண்ணன், எம்ஜிஆா் இளைஞா் அணி மாநில துணைச் செயலா் ஹரிஹர சிவசங்கா், பகுதி செயலா் காந்தி வெங்கடாசலம், போக்குவரத்துக் கழக அண்ணா தொழிற்சங்க மண்டல செயலா் மனோகரன் உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா்.
தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகம் சாா்பில் திருநெல்வேலி மாநகா் மாவட்டச் செயலா் ஜெயச்சந்திரன் தலைமையில் அவரது சிலைக்கு மாலை அணிவித்து அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது. மாவட்ட பொருளாளா் முரசு மணி, துணைச் செயலா்கள் ஆனந்தமணி, தவசி தம்பா, சுடலைமுத்து, மேலப்பாளையம் பகுதி செயலா் குறிச்சி குட்டி, மகாராஜன், சதீஷ், மாவட்ட மகளிா் அணி செயலா் அருள்மேரி உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா்.